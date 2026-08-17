ITV Rivas: Todo lo que necesitas saber para pasar la revisión sin sorpresas

¿Cuándo te toca la ITV? En Rivas-Vaciamadrid hay dos estaciones con horarios amplios, descuentos online y buena conexión con la A-3. Te lo explicamos paso a paso.

Rivas-Vaciamadrid cuenta con dos estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) operativas que atienden tanto a vecinos de la ciudad como a conductores de municipios colindantes del sureste de Madrid. Ambas ofrecen cita previa online, horarios de lunes a sábado y promociones que pueden reducir el coste de la revisión en más de diez euros.

La ITV es una revisión periódica obligatoria para certificar que un vehículo cumple con las normas de seguridad vial y emisiones contaminantes. Su periodicidad depende de la antigüedad y el tipo de vehículo. Incumplirla conlleva sanciones económicas y la retirada de la Tarjeta ITV.

Dos opciones en la ciudad: H2Ocio y Calle Cincel

La primera estación, ITV Rivas H2Ocio, pertenece a la red TÜV Rheinland y está ubicada en la calle Mariano Barbacid, número 8. Abre de lunes a viernes de 7:30 a 20:30 y los sábados de 7:30 a 14:00. Su acceso es directo desde las salidas 17 o 19 de la autovía A-3, en sentido Madrid.

La segunda, ITV Rivas (Calle Cincel), se encuentra en el número 2-B de esa vía. Su horario de lunes a viernes es de 7:30 a 20:00 y los sábados de 8:00 a 14:00. Permanece cerrada los domingos.

Ambas estaciones atienden vehículos sin cita previa, aunque quienes reservan online tienen prioridad de atención y acceso a tarifas reducidas.

Descuentos y promociones si reservas por internet

Reservar cita online en ITV Rivas H2Ocio permite ahorrar hasta 11 euros en vehículos ligeros. Para trámites especiales como reformas, importaciones o inspecciones no periódicas, la estación exige contacto telefónico previo al 917 51 82 53.

La estación de la calle Cincel, por su parte, ofrece un descuento de hasta 13 euros con reserva online. Además, aplica una rebaja del 30 % para jubilados, desempleados y autoescuelas, y del 15 % para personas con discapacidad o familias numerosas. También dispone de un programa de acumulación con la gasolinera Petroprix: cada litro de combustible suma un céntimo en la matrícula, descontable en la próxima revisión.

Documentación y preparación antes de acudir

Para evitar contratiempos, es necesario acudir con el permiso de circulación, la tarjeta de inspección técnica (en caso de revisiones sucesivas) y el documento de identidad del titular o conductor. El seguro debe estar en vigor, aunque no es obligatorio presentar el recibo en la estación.

La inspección propiamente dicha dura entre 15 y 30 minutos. El tiempo total depende de la afluencia y de si se ha reservado cita previa.

Consejos para aprobar a la primera

Una preparación previa del vehículo reduce el riesgo de suspensión y el coste de una reinspección. Estos son los puntos más revisados por los técnicos:

Luces: posición, cruce, carretera, freno, marcha atrás e intermitentes deben funcionar correctamente.

Neumáticos: la profundidad del dibujo debe superar los 1,6 mm, sin cortes ni deformaciones.

Frenos: vibraciones o pedal blando pueden indicar desgaste en pastillas o discos.

Emisiones: un motor con exceso de kilómetros o filtro de partículas obstruido suele fallar en la prueba de gases.

Limpieza: el número de bastidor (VIN) debe ser perfectamente legible.

Niveles: aceite, refrigerante y líquido de frenos deben estar dentro de los parámetros normales.

¿Qué ocurre si el vehículo suspende?

En caso de no superar la inspección, el conductor recibe un informe detallado con los defectos detectados. Dispone de un plazo para repararlos y acudir a una reinspección, generalmente en la misma estación y con tarifa reducida.

Calendario de festivos y horarios especiales

Ambas estaciones de ITV Rivas modifican su actividad en festivos nacionales y locales. Suelen estar cerradas o con horario reducido en fechas como el 1 y 6 de enero, Viernes Santo, 1 y 2 de mayo, 15 de agosto, 1 de noviembre, y los días 6, 8, 24, 25 y 31 de diciembre.

Si la fecha de vencimiento de la ITV coincide con un festivo, se recomienda pedir cita con varios días de antelación para evitar aglomeraciones de última hora.

Preguntas frecuentes

¿Se puede pasar la ITV de un vehículo de otra provincia en Rivas?

Sí. La ITV tiene validez en todo el territorio nacional, por lo que cualquier vehículo matriculado en España puede inspeccionarse en las estaciones de Rivas-Vaciamadrid.

¿Cuánto cuesta la ITV en Rivas?

El precio varía según el tipo de vehículo y la estación. Los descuentos online hacen que las tarifas finales sean muy competitivas. Se aconseja consultar la web de cada centro para conocer el importe exacto.

¿Es obligatoria la cita previa?

No, aunque es altamente recomendable. Sin cita, el tiempo de espera puede aumentar considerablemente, especialmente en fines de semana y en los primeros y últimos días de cada mes.