Rivas Vaciamadrid aprueba su primer Plan de Igualdad Municipal (2025-2029) para impulsar la igualdad real en la administración local

El documento, negociado con sindicatos y fruto de un diagnóstico interno, identifica brechas de género y establece once líneas estratégicas con medidas evaluables y calendarios definidos.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha dado luz verde a su I Plan de Igualdad Municipal 2025-2029. Se trata de una herramienta de gestión pública diseñada para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la administración local, eliminar discriminaciones por razón de género y reforzar la corresponsabilidad en el entorno laboral municipal. El documento, aprobado en pleno municipal en noviembre y publicado ahora, es resultado de un proceso de negociación participativa con la representación sindical y un diagnóstico riguroso de la situación de la plantilla.

Diagnóstico interno y brechas identificadas

El plan parte de un análisis de la plantilla municipal llevado a cabo entre noviembre de 2022 y marzo de 2024, según se detalla en el propio documento oficial, que identifica desigualdades persistentes en distintos ámbitos de la organización.

Entre los principales hallazgos figuran las brechas salariales y de liderazgo: el plan recoge que persisten diferencias retributivas por sexo, así como una menor presencia femenina en puestos de responsabilidad y toma de decisiones. El documento también visibiliza la segregación ocupacional por áreas, con predominio masculino en áreas técnicas y mayor presencia femenina en servicios sociales y de atención, y destaca que las reducciones de jornada por motivos de conciliación recaen mayoritariamente en mujeres.

El análisis interno incluyó una encuesta de percepción a la plantilla y el estudio de datos objetivos. Esto permitió capturar también la dimensión subjetiva de la desigualdad: una de cada cuatro personas manifestó haber sentido discriminación por razón de sexo en algún momento, una cuestión que el plan busca abordar con medidas específicas. Sin embargo, los resultados de la encuesta no se ofrecen diferenciados por género, por lo que no puede saberse si esta discriminación se percibe de manera diferente entre hombres y mujeres.

Objetivos y líneas estratégicas de actuación



El Plan de Igualdad articula once líneas estratégicas, con objetivos concretos, indicadores y calendarios de ejecución, para avanzar en igualdad de oportunidades dentro de la organización municipal.

1. Acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Se revisarán procesos de selección para garantizar igualdad de oportunidades desde el acceso a la función pública.

2. Desarrollo profesional y promoción. Se impulsarán planes de carrera profesional igualitarios y acciones positivas para equilibrar la representatividad de género en puestos de responsabilidad.

3. Formación y sensibilización. El plan prevé programas formativos para toda la plantilla con enfoque de género y diversidad.

4. Conciliación y corresponsabilidad. Se promoverá un uso equilibrado de permisos y flexibilidades laborales, con medidas orientadas a fomentar la participación de hombres en tareas de cuidado y opciones de teletrabajo sensibles al contexto familiar.

5. Condiciones laborales y transparencia retributiva. El plan establece la valoración de puestos de trabajo (VPT) con perspectiva de género y auditorías salariales periódicas para detectar y corregir brechas no justificadas.

6. Participación paritaria y liderazgo. Se impulsará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de decisión.

7. Entorno seguro. Incluye la aprobación de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo u orientación sexual, con canales de denuncia confidenciales y formación obligatoria para toda la plantilla.

8. Salud y seguridad laboral. Se desarrollarán políticas preventivas y de bienestar en el trabajo.

9. Comunicación inclusiva. Se promoverá el uso de lenguaje no sexista y la representación equitativa en los canales institucionales.

10. Transversalidad de género. El principio de igualdad se incorporará de forma transversal en todos los procesos organizativos.

11. Análisis y evaluación del teletrabajo. Se analizarán los efectos del teletrabajo sobre la igualdad y la corresponsabilidad.

Además, el plan incorpora un anexo específico con medidas para garantizar la igualdad real de las personas LGTBI, incluyendo formación en diversidad y adaptación de formularios y procedimientos administrativos.

Proceso participativo y consenso sindical

La elaboración del plan se ha desarrollado en el seno de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento. La comisión está integrada por representantes de la administración y de organizaciones sindicales con presencia en la institución (CSIF, UGT, CCOO, CGT y CPPM). Según el propio documento, este enfoque participativo y paritario ha sido clave para que las medidas respondan a las necesidades reales de la plantilla municipal.

En la declaración institucional que abre el plan, el Ayuntamiento afirma que la igualdad “no es solo un principio legal, sino un valor esencial para una sociedad democrática ,justa y cohesionada”, y que este plan es una herramienta estratégica para “identificar, corregir y prevenir desigualdades” en la gestión pública local.

El documento también destaca que su aplicación se extiende a toda la plantilla municipal —incluidos funcionarios, personal laboral y eventual—, y que contará con mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua durante todo su periodo de vigencia (2025-2029).

Aprobación con el voto en contra de la derecha

Este Plan de Igualdad fue aprobado en el pleno de noviembre con el voto a favor de los grupos que componen el gobierno municipal. Sin embargo, votaron en contra los partidos de la oposición: PP, VOX y la concejala no adscrita.

Tanto María de los Ángeles Guardiola, concejala no adscrita, como Eliana Palacios, ambas elegidas en la lista electoral de VOX, cuestionaron la necesidad de las políticas de discriminación positiva. Guardiola, respecto al diagnóstico realizado afirmó que “no existe un problema estructural”, Palacios, además, criticó las cuotas, el lenguaje inclusivo y la formación en igualdad de género como el término de “criterios ideológicos”.

En nombre del grupo municipal IU-MM-VQ la concejala de Feminismos y Diversidad, Mimi Chamorro, respondió a Guardiola y Palacios. “Es muy difícil enfocar un plan de igualdad real para la plantilla de este Ayuntamiento bajo sus ideologías, que sí que son sectarias”. Además, recordó que una auditoría salarial y medidas contra la discriminación reducen “riesgoslegales y reputacionales”.

También criticó el plan el popular Francisco Javier Gil. Criticó que “se haya tardado 18 años” desde que la legislación permite que se implanten planes de igualdad en los municipio.

El concejal del PP presentó varias propuestas de modificación del plan. En primer lugar, se proponía que la Comisión de Seguimiento tuviera “capacidad real de exigir correcciones inmediatas y rendir cuentas públicamente”. En materia económica, se pidió un análisis de impacto de género en los presupuestos municipales.

El socialista Alberto Cabeza, concejal de Función Pública, puso el valor la transmisión de valores del Plan “unos valores de de equidad, de igualdad hacia dentro”. “ Transforma el Ayuntamiento en una administración más ejemplar, más justa, más moderna y más eficiente», señaló.