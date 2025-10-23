OPINIÓN

Rivas: una ciudad construida entre todas y todos

Artículo de opinión de Mónica Carazo, portavoz del PSOE Rivas en el Ayuntamiento.

Rivas es lo que es gracias a su gente. Es su gente la que ha arrimado siempre el hombro, la que ha puesto su conocimiento al servicio de lo común, la que ha batallado donde ha hecho falta para hacer de Rivas una ciudad dinámica, acogedora y a la vanguardia en servicios públicos.

El último gran ejemplo de la contribución ciudadana a la mejora de Rivas, en este caso de su transporte público, se ha hecho realidad este verano con la publicación por parte del Consorcio Regional de Transportes del anteproyecto del mapa concesional del transporte público en la Comunidad de Madrid. Este documento, que establece las líneas de autobús urbano e interurbano de la ciudad (y del resto de la región) para la próxima década, contempla ya las tres líneas de bus urbano que el Ayuntamiento de Rivas planteó hace ahora un año al Consorcio en sus alegaciones al primer borrador.

Estas tres líneas, que darán cobertura a toda la ciudad y que facilitarán la movilidad interior en la misma, no nacen de la nada, sino del trabajo colectivo en el Observatorio de la Movilidad durante el último tramo de la pasada legislatura. Fue entonces, con el PSOE ostentando las competencias en movilidad, cuando se trabajaron y presentaron unas rutas que, a falta de pulir algunos aspectos que son mejorables, serán pronto una realidad. Habrá que mejorar, sobre todo, las frecuencias, e incluso la conexión de Rivas con otros lugares de su entorno más próximo, como el Ensanche de Vallecas o Vicálvaro, que tan ligados están a Rivas, pero este primer paso es muy importante.

También durante este verano ha estado en periodo de exposición pública y abierto a la presentación de alegaciones el avance del PGOU, que regirá en la ciudad durante los próximos años y que servirá para reordenar los espacios vacantes y sus usos. Con la vivienda pública como prioridad, porque a nadie se le escapa el problema de acceso a la vivienda que se vive en todo el país, no solo en Rivas. El nuevo PGOU también aborda la gestión de las zonas verdes o la de aquellos espacios que deberán ser destinados a dotaciones públicas. Conviene recordar que este avance del PGOU, abierto también a las aportaciones de toda la sociedad civil de Rivas, viene precedido de un amplio proceso participativo, ‘Rivas, párate a pensar’, que se inició con una consulta pública y que concluyó con más de 600 aportaciones de entidades, asociaciones o vecinos y vecinas que, de forma individual, se involucraron una vez más en el proceso de hacer de Rivas una ciudad mejor. Quien no presentó propuesta alguna fue la derecha local, tal vez porque, no cuentan con un modelo alternativo de ciudad que no sea el de destruir aquello que entre todos y todas hemos construido y que ha servido para avanzar en la ciudad de la que hoy disfrutamos.