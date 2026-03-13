Logo Zarabanda
Rivas Trail Natura reúne a 700 corredores pese a la lluvia

Un corredor con barba y bigote, con el dorsal 102, gorra negra y ropa deportiva embarrada, sonríe y levanta el puño mientras cruza la meta del Rivas Trail Natura bajo la lluvia con otros corredores en un día lluvioso.

La séptima edición del trail de Rivas-Vaciamadrid congrega a más de 1.000 personas en los entornos naturales del municipio.

El Rivas Trail Natura volvió a celebrarse este fin de semana en Rivas-Vaciamadrid con cerca de 700 corredores inscritos y más de 1.000 personas entre participantes, familiares y público. La séptima edición de esta carrera de montaña, disputada en tres distancias —7, 14 y 21 kilómetros—, estuvo marcada por la lluvia en varios momentos de la jornada, lo que añadió dificultad al recorrido por los espacios naturales del municipio.

La prueba, organizada por el equipo Brave Bulls powered by Clonapure, volvió a recorrer algunos de los entornos naturales más característicos de Rivas-Vaciamadrid, consolidando el evento como una de las citas deportivas vinculadas al trail running dentro del calendario madrileño.

Un hombre con camiseta roja y pantalones cortos negros se inclina hacia delante, agarrándose la rodilla en Rivas Trail Natura, cerca de una valla de madera. A pesar de la ligera lluvia, al fondo se ven otros corredores y árboles.
Un corredor vestido con chaleco negro, mangas azules y gorra blanca sonríe y levanta el pulgar mientras cruza la línea de meta de la carrera Rivas Trail Natura con arcos rojos y blancos y pancartas de fondo.
Un corredor con camiseta roja y amarilla y dorsal sonríe y estrecha la mano de otra persona en la lluviosa meta de Rivas Trail Natura, con hinchables, señalización y compañeros corredores al fondo.
Un hombre con chaqueta negra y pantalón corto cruza la línea de meta de la carrera Rivas Trail Natura mirando hacia arriba. Espectadores con paraguas se sitúan al fondo, cerca de pancartas, mientras cae la lluvia, destacando a los corredores entregados a pesar del tiempo lluvioso.
Una multitud se reúne en torno a un grupo de corredores en la línea de salida del Rivas Trail Natura, marcada por un arco hinchable blanco y rojo con varias pancartas y banderas. Algunos espectadores hacen fotos mientras otros observan.
Tres mujeres corredoras con medallas suben a un podio para la entrega de premios de la carrera Rivas Trail Natura, con una mujer en el centro en la posición más alta. Dos mujeres están a cada lado mientras alguien delante capta el momento con una foto.

Tres distancias para corredores de distintos niveles

El evento ofreció tres modalidades —7 km, 14 km y 21 km— pensadas para corredores con diferentes niveles de experiencia en carreras de montaña.

A lo largo de la jornada, los participantes afrontaron recorridos que combinan senderos, desniveles y tramos naturales, características propias de este tipo de pruebas. La lluvia registrada durante parte del evento convirtió algunos tramos en más técnicos, lo que elevó la exigencia de la carrera.

Pese a las condiciones meteorológicas, la participación se mantuvo alta y el ambiente deportivo se extendió por las zonas cercanas al circuito, donde también se concentraron familiares y aficionados.

Un evento deportivo ligado al entorno natural

Uno de los rasgos que definen el Rivas Trail Natura es su vinculación con el entorno natural de Rivas-Vaciamadrid. El recorrido discurre por espacios de valor ecológico del municipio, lo que convierte la prueba en una actividad deportiva estrechamente relacionada con el paisaje local.

La organización destaca además la importancia de promover entre los corredores actitudes de respeto hacia el medio natural, algo habitual en este tipo de competiciones de trail.

En cada edición se incorporan medidas orientadas a reducir el impacto ambiental del evento y a fomentar la concienciación entre participantes y asistentes.

Cuatro mujeres suben a un podio al aire libre en el Rivas Trail Natura, tres sostienen trofeos de madera y una un certificado enmarcado. Las corredoras van vestidas con ropa deportiva, con árboles y una pancarta promocional de fondo.
Un corredor con barba y bigote, con el dorsal 102, gorra negra y ropa deportiva embarrada, sonríe y levanta el puño mientras cruza la meta del Rivas Trail Natura bajo la lluvia con otros corredores en un día lluvioso.
Un hombre con una chaqueta amarilla brillante y mallas azules corre con su perro marrón bajo un arco hinchable rojo durante la carrera Rivas Trail Natura, acompañado por otros corredores, mientras se ven espectadores y pancartas del evento al fondo.
Un corredor con gorra blanca, camiseta de tirantes negra, guantes y dorsal 368 sube bajo la lluvia por un empinado sendero arbolado de Rivas Trail Natura, agarrado a una barandilla de madera mientras otros corredores le siguen entre los árboles.
Un corredor con camiseta roja y gorra azul sonríe y gesticula con ambas manos mientras corre por el Rivas Trail Natura, con dos compañeros corredores detrás. La escena al aire libre muestra una exuberante vegetación, un camino de tierra y toques de lluvia reciente.
Two young corredores in uniformes de carrera celebran en la meta; uno le da un paseo a caballito al otro, que sonríe y hace signos de paz, bajo el arco hinchable rojo con espectadores y logos de Rivas Trail Natura al fondo.

Una prueba que gana peso en el calendario madrileño

Con siete ediciones celebradas, el Rivas Trail Natura ha ido aumentando su participación y presencia dentro del circuito regional de carreras de montaña.

La organización del evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, patrocinadores y un equipo de voluntarios que participan en la logística y el desarrollo de la carrera.

Tras la celebración de esta edición, los organizadores ya trabajan en futuras convocatorias con el objetivo de mantener y ampliar una prueba que combina deporte, naturaleza y participación ciudadana en Rivas-Vaciamadrid.

Una persona con camiseta rosa, pantalón corto azul y cinta en la cabeza corre al aire libre por el puente de madera Rivas Trail Natura, con árboles al fondo, uniéndose a otros corredores mientras empieza a caer una ligera lluvia.
Una persona con las piernas y los zapatos cubiertos de barro sube escalones de hormigón al aire libre en el Rivas Trail Natura, rodeado de hierba y tierra, captando el espíritu de los corredores que desafían los elementos naturales tras una refrescante lluvia.
Una mujer corriendo al aire libre por el Rivas Trail Natura, con ropa deportiva y un dorsal con el número 14, levanta ambas manos haciendo signos de paz. En el fondo, una valla de madera y vegetación, captando el espíritu de los corredores.
Una mujer con chaqueta negra y mallas azules sonríe y hace el signo de la paz mientras corre cuesta arriba por el Rivas Trail Natura, con otros corredores con camisetas rojas siguiéndola por el bosque tras una ligera lluvia.
Dos corredores, una mujer y un hombre, se cogen de la mano y sonríen mientras cruzan la línea de meta roja y blanca del Rivas Trail Natura con atuendo deportivo y dorsal. La mujer levanta el puño en señal de celebración a pesar de la ligera lluvia.
Una mesa muestra bandejas de bollería, frutos secos variados, gominolas confitadas y rodajas de naranja para los corredores de Rivas Trail Natura, junto con botellas de bebidas azules y rojas. Al fondo se ven grandes contenedores de agua a pesar de la lluvia.
Un hombre con dorsal, chaleco de corredor, camiseta negra de manga larga, pantalón corto gris y zapatillas de trail desciende por un empinado e irregular camino de tierra durante la carrera Rivas Trail Natura. Al fondo se ven otros corredores y frondosos árboles y hierba.
Arco hinchable en un evento al aire libre de Rivas Trail Natura, con logotipos y texto. Corredores con chaquetas y sombreros se reúnen cerca del arco, que está rodeado de vallas. Al fondo, una gran formación rocosa, a pesar de la amenaza de lluvia.
Corredores ataviados con ropa deportiva participan en la carrera Rivas Trail Natura, comenzando su recorrido bajo un arco hinchable en el que se exhiben los patrocinadores del evento y lemas escritos en español.
