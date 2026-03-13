Rivas Trail Natura reúne a 700 corredores pese a la lluvia

La séptima edición del trail de Rivas-Vaciamadrid congrega a más de 1.000 personas en los entornos naturales del municipio.

El Rivas Trail Natura volvió a celebrarse este fin de semana en Rivas-Vaciamadrid con cerca de 700 corredores inscritos y más de 1.000 personas entre participantes, familiares y público. La séptima edición de esta carrera de montaña, disputada en tres distancias —7, 14 y 21 kilómetros—, estuvo marcada por la lluvia en varios momentos de la jornada, lo que añadió dificultad al recorrido por los espacios naturales del municipio.

La prueba, organizada por el equipo Brave Bulls powered by Clonapure, volvió a recorrer algunos de los entornos naturales más característicos de Rivas-Vaciamadrid, consolidando el evento como una de las citas deportivas vinculadas al trail running dentro del calendario madrileño.

Tres distancias para corredores de distintos niveles

El evento ofreció tres modalidades —7 km, 14 km y 21 km— pensadas para corredores con diferentes niveles de experiencia en carreras de montaña.

A lo largo de la jornada, los participantes afrontaron recorridos que combinan senderos, desniveles y tramos naturales, características propias de este tipo de pruebas. La lluvia registrada durante parte del evento convirtió algunos tramos en más técnicos, lo que elevó la exigencia de la carrera.

Pese a las condiciones meteorológicas, la participación se mantuvo alta y el ambiente deportivo se extendió por las zonas cercanas al circuito, donde también se concentraron familiares y aficionados.

Un evento deportivo ligado al entorno natural

Uno de los rasgos que definen el Rivas Trail Natura es su vinculación con el entorno natural de Rivas-Vaciamadrid. El recorrido discurre por espacios de valor ecológico del municipio, lo que convierte la prueba en una actividad deportiva estrechamente relacionada con el paisaje local.

La organización destaca además la importancia de promover entre los corredores actitudes de respeto hacia el medio natural, algo habitual en este tipo de competiciones de trail.

En cada edición se incorporan medidas orientadas a reducir el impacto ambiental del evento y a fomentar la concienciación entre participantes y asistentes.

Una prueba que gana peso en el calendario madrileño

Con siete ediciones celebradas, el Rivas Trail Natura ha ido aumentando su participación y presencia dentro del circuito regional de carreras de montaña.

La organización del evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, patrocinadores y un equipo de voluntarios que participan en la logística y el desarrollo de la carrera.

Tras la celebración de esta edición, los organizadores ya trabajan en futuras convocatorias con el objetivo de mantener y ampliar una prueba que combina deporte, naturaleza y participación ciudadana en Rivas-Vaciamadrid.