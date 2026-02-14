Rivas Trail Natura 2026 reunirá a 700 corredores

El 7 de marzo, el Parque Regional del Sureste acogerá una prueba ya consolidada en el calendario local.

El sábado 7 de marzo de 2026, Rivas-Vaciamadrid volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del trail running con la celebración de la séptima edición del Rivas Trail Natura. La prueba deportiva reunirá a más de 700 corredores que afrontarán distintos recorridos por el Parque Regional del Sureste, uno de los principales espacios naturales del municipio, combinando deporte al aire libre y respeto ambiental.

El evento, ya consolidado dentro del calendario de carreras de montaña en la Comunidad de Madrid, propone una jornada de competición y convivencia deportiva en un entorno natural protegido, con salida y meta en la Avenida Cerro del Telégrafo, junto al rocódromo municipal.

Tres recorridos adaptados a distintos niveles

El Rivas Trail Natura 2026 ofrece tres modalidades pensadas para corredores con diferentes grados de experiencia. La prueba más exigente será la distancia Experto, con 21 kilómetros y un desnivel positivo de 750 metros, cuya salida está prevista a las 10.00 horas.

A continuación tomará la salida la modalidad Aventura, de 14 kilómetros y 550 metros de desnivel, a las 10.15 horas, mientras que la opción Iniciación, de 7 kilómetros y 300 metros de desnivel, arrancará a las 10.30 horas.

Todos los recorridos cuentan con puntos de avituallamiento adaptados a la distancia y han sido diseñados para mostrar la diversidad paisajística del entorno natural de Rivas-Vaciamadrid, atravesando sendas y caminos habituales del Parque Regional del Sureste.

Logística y recogida de dorsales

La organización ha establecido la recogida de dorsales los días jueves 5 y viernes 6 de marzo, en el establecimiento Palmerium Rivas, situado en la Avenida La Técnica, nave 3.7. El horario concreto será confirmado por la organización en los días previos a la prueba.

Desde la organización se recomienda acudir con DNI y justificante de inscripción para agilizar el proceso, especialmente teniendo en cuenta el alto volumen de participantes previsto.

Bolsa del corredor y medalla finisher

Todos los inscritos recibirán una bolsa del corredor que incluye la camiseta oficial del evento y una braga para el cuello. En el caso de las distancias de 14 y 21 kilómetros, la bolsa incorpora además calcetines técnicos exclusivos.

Al cruzar la línea de meta, todos los participantes obtendrán su medalla finisher, como reconocimiento al esfuerzo realizado a lo largo del recorrido. La organización también prevé pequeños obsequios en meta para los corredores, como parte del ambiente festivo de la jornada.

Inscripciones aún disponibles

Las inscripciones para el Rivas Trail Natura 2026 continúan abiertas a través de la plataforma oficial, aunque ya se encuentran al 75 % de ocupación, según datos de la organización. La prueba mantiene una participación femenina cercana al 35 %, una cifra destacada dentro de este tipo de competiciones de montaña.

Con esta nueva edición, el Rivas Trail Natura refuerza su papel como una de las citas deportivas más relevantes del municipio, apostando por un modelo de evento que une actividad física, entorno natural y comunidad local.