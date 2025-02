Rivas tiene un gasto medio en servicios sociales

Para el número dedicado al sinhogarismo, resulta difícil decidir en qué tema centrar el Rivas al dato. La primera idea era obvia: el interesante recuento de personas en situación de sinhogarismo realizado de modo piloto recientemente. Sin embargo, al no haber participado Rivas en este estudio, perderíamos la filosofía de la sección.

Desechada esta primera idea, eran dos las opciones a considerar. Por un lado, podría haber analizado el esfuerzo de los municipios en materia de vivienda. Sin embargo, he optado por dedicar esta sección al esfuerzo económico en materia de servicios sociales. Este tema, además, me da la oportunidad de comentar el estudio que anualmente realiza la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que, en mi opinión, no elige la metodología adecuada, como expliqué hace unos años en otro espacio.. La AEDGSS, cuyo estudio se encuentra publicado, calcula el gasto en servicios sociales y promoción social sobre el total de la población.

Sin embargo, defiendo que el análisis debe de realizarse sobre la población en riesgo de pobreza, tal y como se presenta a continuación. Hay multitud de ámbitos de intervención que previene el riesgo de pobreza, como las medidas educativas o de empleo, por ejemplo, que se dirigen a la totalidad de la población. En cambio, el gasto en servicios sociales va dirigido a sectores concretos de la población (que no tienen por qué decidirse únicamente por la renta, ciertamente).

La población en riesgo relativo de pobreza viene calculada a partir del porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la media (INE). El concepto de unidad de consumo recalcula el dato de ingresos teniendo en cuenta la composición familiar. Con este cálculo, se asigna con cierta ponderación el mismo valor a todos los miembros de la familia.

Gasto en los municipios madrileños

El gasto en políticas sociales se recoge en la estadística CONPREL (Consulta Presupuestos y Liquidaciones de entidades locales). Los Ayuntamientos están obligados a hacer llegar la información al Ministerio de Hacienda. Dado que la liquidación presupuestaria de 2024 se realiza a lo largo del primer semestre de 2025, usaremos para este análisis la liquidación de 2025. Se ofrecen los datos sobre los 32 municipios con más de 20.000 habitantes sobre los que se dispone de información.

Rivas es una de las ciudades con menor porcentaje de población en riesgo de pobreza relativa (10,3%), sólo por encima de Paracuellos de Jarama, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Boadilla del Monte y Tres Cantos. El gasto en servicios sociales y promoción social, sobre este población, fue de 441 € por habitante. En total el gasto fue de 4.554.811 €. Con este gasto relativo, Rivas se encuentra entre los valores medios de gasto en servicios sociales de los municipios madrileño. Se encuentra en el margen de un gasto entre 300 y 400 € junto a municipios como Valdemoro, Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Majadahonda y la vecina Arganda del Rey. Tres Cantos es el municipio con mayor gasto, con 1.000 € / habitante en riesgo de pobreza. Villanueva de la Cañada y San Martín de la Vega son las ciudades con un menor gasto, con 88 € y 51 € respectivamente.