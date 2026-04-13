Rivas se ríe del machismo en Coñumor

El festival de humor feminista se celebrará el viernes 17 de abril en el Auditorio Pilar Bardem

El Festival Coñumor vuelve a Rivas por segunda vez esta temporada. La mitad de las actividades previstas para el pasado mes de octubre tuvieron que cancelarse por la lluvia. Desde su primera edición en 2018, el evento busca desmontar el machismo desde el humor y el arte, con espectáculos de comedia, teatro y música.

Seis meses después de que se cancelara parte de la programación, la risa ya no puede esperar más. El próximo viernes 17 de abril, Coñumor recuperará tres de los espectáculos previstos para el festival de octubre. Un monólogo de María Kansingika, el cabaret ‘La mujer que mató a todo’ y la comedia teatral ‘Señora córrase’ tendrán lugar en el auditorio municipal Pilar Bardem a partir de las 20.00. Las entradas están disponibles de manera gratuita desde este 10 de abril tanto en la web como en la taquilla.

Festival Coñumor en Rivas: Tres espectáculos para reírse del machismo

‘La mujer que mató a todo’ se encargará de abrir el festival. Un cabaret tragicómico de la compañía Nia CorCor en el que se habla de juicios y prejuicios, de cómo nos salvamos y condenamos a diario. La obra está escrita por Estefanía Cortijo, una «cómica por necesidad, simple y sofisticada, elegante y chabacana, perfectamente imperfecta».

La humorista María Kansingika participa con ‘Hasta la fañagueta’, un monólogo sobre el caos que supone ser una mujer en sus treinta intentando tener la vida bajo control. Asturiana de nacimiento, con madre ruandesa y padre extremeño, María Kansingika estudió biología aunque ha acabado de cómica porque «no le queda otra que tomarse la vida con humor».

Como número final, Las Galgas llevan al Pilar Bardem ‘Señora, córrase’, un canto al orgasmo femenino lleno de música, danza e incluso escenas de obras de Chéjov: «Ahora nos toca a nosotras disfrutar». Esta crónica sobre el placer y la sexualidad femenina pondrá el broche a Coñumor. El festival que no ha dejado que las lluvias saquen el humor y el feminismo de los escenarios.

A pesar de las malas condiciones meteorológicas, parte de la programación original del festival si pudo llevarse a cabo. El monólogo ‘Todos tenemos taritas’, de Inés Rodríguez, y la obra ‘Charlas del azucarillo’ se salvaron de las lluvias al celebrarse en el auditorio.