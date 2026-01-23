Rivas se reivindica en Fitur 2026 como ciudad del turismo joven

La ciudad apuesta por los grandes festivales y la cultura urbana, apoyada por influencers locales que recorren el mundo.

Rivas-Vaciamadrid llega a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) con una renovación integral de su marca turística. Lejos de la imagen tradicional de ciudad dormitorio, el municipio se presenta este año en IFEMA bajo el lema «Rivas, Destino Joven», una estrategia diseñada para captar a visitantes atraídos por la oferta cultural, los macroeventos musicales y el patrimonio natural del Parque Regional del Sureste.

El objetivo del Ayuntamiento es claro: posicionar a la localidad como un epicentro de ocio en la Comunidad de Madrid, aprovechando infraestructuras clave como el auditorio Miguel Ríos y la programación estable que ya atrae a miles de personas de fuera del municipio cada año.

De ciudad residencial a escenario de experiencias

La propuesta ripense para esta edición de la feria abandona el institucionalismo para centrarse en la experiencia del visitante. La campaña pone el foco en la vitalidad de una ciudad que ha sabido transformar sus espacios públicos en escenarios para la cultura urbana, el deporte al aire libre y los festivales de gran formato.

No se trata solo de conciertos. La oferta turística engloba también rutas por el entorno natural y una agenda gastronómica que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Rivas busca capitalizar su población joven y dinámica para proyectar una imagen de ciudad moderna, conectada y abierta, capaz de competir con otros destinos consolidados de la región.

Embajadores virales: de Rivas al mundo

Una de las grandes novedades de la estrategia promocional de este año es la incorporación de talento local con proyección internacional. Para amplificar el mensaje, Rivas cuenta con la colaboración de una pareja viajera del municipio que ha logrado acumular millones de seguidores en redes sociales.

Estos creadores de contenido, conocidos por narrar sus peripecias desde lugares remotos —su última aventura documentada abarca desde Zambia hasta Camboya—, ejercen ahora como embajadores de su propia tierra. Su participación busca conectar con un público digital y global, demostrando que el espíritu aventurero también nace en Rivas. A través de sus plataformas, mostrarán los rincones más atractivos de la ciudad con el mismo lenguaje fresco y directo que utilizan en sus viajes internacionales.

Un escaparate interactivo en IFEMA

La presencia en Fitur servirá también para desgranar la agenda de eventos prevista para 2026. Se espera que durante los días de feria, tanto profesionales del sector como el público general puedan conocer de primera mano el calendario de festivales de música, competiciones deportivas y ferias locales que dinamizarán la economía local durante los próximos doce meses.

Con esta apuesta, Rivas intenta cerrar el círculo: atraer visitantes, potenciar el comercio local y consolidar una identidad propia más allá de su cercanía a la capital.

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, en la presentación del estand de FITUR 2024. | Foto: Ayuntamiento de Rivas – Mario F. Trejo