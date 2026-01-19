Rivas rinde homenaje a los Abogados de Atocha en su 49º aniversario

El acto conmemorativo se celebrará este domingo 25 de enero junto a la estación de Rivas Urbanizaciones.

ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: Se pospone del sábado al domingo.

Rivas Vaciamadrid volverá a convertirse este domingo, 25 de enero, en un punto de encuentro para la memoria histórica y democrática. Coincidiendo con el 49º aniversario del trágico suceso, el municipio acogerá el tradicional homenaje a los Abogados de Atocha que organiza el Partido Comunista (PCE) a nivel local.

La Juventud Comunista y CCOO Unión Comarcal Las Vegas participan también de la convocatoria, que está programada para las 12:00 horas y se concibe como un espacio abierto a toda la ciudadanía.

Coordenadas del encuentro

La cita tendrá lugar en un enclave simbólico para la ciudad: el monumento a los abogados de Atocha, situado en la glorieta anexa a la estación de metro de Rivas Urbanizaciones. Este emplazamiento es el escenario habitual donde vecinos y organizaciones se reúnen anualmente para reivindicar los valores de libertad y justicia social.

El homenaje tiene como objetivo central recordar a las cinco personas asesinadas el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de la calle Atocha, 55, en Madrid.

Un ataque perpetrado por terroristas de extrema derecha que acabó con la vida de los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal.

Intervenciones y reivindicación social.

Más allá del recuerdo, el acto servirá de altavoz para reivindicaciones actuales. La agenda de intervenciones incluye a representantes políticos y sociales del municipio y la comarca:

Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid.

Yasmin Manji, secretaria política del PCE Rivas.

Antonio Medina, secretario general de la UC Las Vegas de CCOO.

Kira Castro, portavoz de la Juventud Comunista de Rivas.

Además, este año se sumará la voz de Iván Campos, trabajador de la Fundación Manantial, quien aportará una perspectiva actual centrada en la lucha contra la precarización de la asistencia social en la Comunidad de Madrid, que está impactando duramente en el conflicto sindical que afrontan dentro de la Fundación Manantial, que también prevé eliminar puestos de trabajo en Rivas.

Encuentro posterior

La organización destaca que este homenaje busca reafirmar el compromiso con la lucha antifascista y los derechos de la clase trabajadora, recordando los versos que suelen acompañar a estos actos de memoria: «Si el eco de su voz se debilita, pereceremos».

Para finalizar la jornada de convivencia, tras el acto institucional se ofrecerá un ágape en el local La Seta Roja, ubicado en la Plaza de Rafael Alberti, número 9.