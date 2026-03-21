Rivas refuerza su alumbrado inteligente con 115.000 €

El plan, votado en los Presupuestos Participativos, mejora pasos y parques

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha invertido cerca de 116.000 euros en ampliar el sistema de alumbrado inteligente en distintos puntos de la ciudad, una actuación aprobada por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos de Rivas-Vaciamadrid 2024. La intervención, ejecutada en los últimos meses, se centra en mejorar la iluminación de pasos de peatones y zonas verdes con el objetivo de reforzar la seguridad vial y la eficiencia energética.

En total, se han instalado nuevas luminarias con tecnología inteligente en varias avenidas principales y en el parque lineal de la avenida de los Almendros, en una actuación que forma parte del modelo de ciudad vinculado a la estrategia de Smart City.

Más luz en pasos clave de la ciudad

Una parte significativa de la inversión se ha destinado a mejorar la visibilidad en pasos de peatones situados en arterias con alto tránsito. Entre ellas se encuentran la avenida de las Naciones, José Saramago, Levante, Ángel Saavedra y Pablo Iglesias.

En estos puntos se han colocado farolas equipadas con sistemas inteligentes que ajustan la intensidad de la luz según la presencia de peatones. Este tipo de iluminación busca reducir situaciones de riesgo, especialmente en horario nocturno.

Además, la actuación responde directamente a una demanda vecinal canalizada a través de los Presupuestos Participativos de Rivas-Vaciamadrid, lo que refuerza el papel de la ciudadanía en la planificación urbana.

Paso de peatones iluminado con alumbrado inteligente, en una calle de Rivas. // MARIO FDEZ. TREJO

Intervención en el parque lineal de Almendros

El proyecto también ha incluido la instalación de luminarias en el parque lineal de la avenida de los Almendros, en el tramo comprendido entre el centro comercial Covibar 2 y la avenida 8 de marzo.

Esta zona, de uso frecuente para paseo y ocio, gana así en visibilidad y seguridad durante la noche, especialmente en recorridos peatonales habituales.

Tecnología para reducir accidentes

El sistema de alumbrado inteligente instalado incorpora sensores de movimiento que regulan automáticamente la intensidad lumínica. Las luminarias funcionan al 100% cuando detectan presencia y reducen su potencia al 40% cuando no hay tránsito.

Este mecanismo no solo mejora la eficiencia energética, sino que también evita deslumbramientos a conductores y peatones. Según los datos municipales, este tipo de tecnología puede contribuir a reducir los atropellos nocturnos entre un 20% y un 30%.

Con esta actuación, Rivas continúa desplegando soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la seguridad y la sostenibilidad urbana, en línea con los objetivos de su Agenda Urbana 2030.