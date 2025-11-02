OPINIÓN

Rivas: pioneros en salud mental

Artículo de opinión de Mónica Carazo, portavoz del grupo socialista.

Fue tras afrontar lo peor de la pandemia, en el año 2021, cuando la importancia de abordar la salud mental de la población se puso en el centro del debate público. Es un primer paso que no deja de tener su importancia, que las administraciones pusieran el foco en un problema real de la salud de la ciudadanía y que se había agravado con el confinamiento, la distancia social y el miedo al contagio de un virus que se cobró muchísimas vidas durante sus primeros meses.

En todo caso, no todas las administraciones han llevado el mismo ritmo a la hora de poner en marcha medidas que sirvan para mejorar el bienestar emocional de la población. En algunas de ellas, como la propia Comunidad de Madrid, las listas de espera se disparan.

En el caso de Rivas, en el marco de nuestras competencias, desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la ciudadanía una serie de recursos que abordan este problema entre los sectores más sensibles, como la infancia y la juventud, las mujeres víctimas de la violencia machista o, en una última incorporación al programa, de la población mayor.

Este último grupo poblacional necesitaba recursos para afrontar su cambio de estatus en la sociedad y apoyo en sus procesos de envejecimiento activo. También necesitan abordar situaciones como las de la soledad no deseada, que les afecta en gran medida. Este último es un tema que nos preocupa y que nos ocupa y que, desde la Concejalía de Mayores, hemos venido trabajando en los últimos años. El propio Consejo Rector de los centros de mayores de Rivas ya ha incluido este tema entre sus talleres y charlas.

La mediación familiar o la atención a jóvenes en cuestiones sexuales o de relaciones afectivas forman parte del programa de atención psicosocial del Ayuntamiento de Rivas. También lo hacen la atención a víctimas de la violencia machista, ya sean mujeres o sus hijos o hijas. Son parte del programa de atención psicosocial con el que desde hace unos años, en el Ayuntamiento de Rivas abordamos el bienestar emocional de la población, sobre todo de la más vulnerable.

Conscientes de que todos los esfuerzos son insuficientes ante uno de los problemas de salud que más se han extendido entre la población en estos últimos años, desde el Ayuntamiento de Rivas hemos emprendido un plan para la mejora del bienestar emocional y la prevención del suicidio, que ha arrancado con una gran encuesta entre la población adulta de la ciudad, que es anónima y confidencial y que pretende conocer su grado de bienestar emocional.

Se trata de un plan pionero en el ámbito municipal que vuelve a evidenciar que en el Gobierno municipal de Rivas tenemos a las personas en el centro de sus políticas.