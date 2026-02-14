Rivas licita de nuevo la atención de los centros de mayores tras quedar desierta

El precio del contrato se incrementa un 15% sobre los 495.000 euros anuales iniciales.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha publicado nuevamente el contrato de gestión del servicio de atención de los centros de mayores. Se trata de los centros de personas mayores “El Parque”, ubicado en Covibar, y “Felipe II”, ubicado en el casco. Además, algunos de los servicios se ofrecen también en el centro “Che Guevara”, ubicado en el centro Santa Mónica.

En esta ocasión, el nuevo expediente aumenta un 15 % el importe que abona el ayuntamiento al año, pasando de 495.000 € a 570.000 € impuestos incluidos. Este incremento irá principalmente destinado al incremento de los gastos de personal. Otra novedad en la gestión del contrato es que, en esta ocasión, se diferencia el servicio en dos lotes diferentes, de modo que haya empresas que puedan optar únicamente a uno de los dos servicios diferenciados. Por una lado se podrá optar la servicio de animación sociocultural, peluquería y quiropodia.

Por otro lado se encuentra la cafetería y comedor de los centros, incluyendo la obligación de llevar al centro Che Guevara, que no dispone de cocina, menús diarios. El contrato del comedor de los centros de mayores también incrementa la previsión de los ingresos por los precios públicos que abonan los usuarios. Al año se espera un incremento del 16 % de los ingresos en cafetería y comedor.

Este nuevo contrato plantea que la duración del servicio sea de 2 años, con una posible prórroga de otros dos. En caso de prórroga, los precios podrían actualizarse según la variación de precios oficial.

Ampliación de la dinamización sociocultural

El nuevo contrato mantiene todos los talleres realizados por personal monitor especializado. Se trata de distintas clases de una o dos horas a la semana de Gimnasia rehabilitadora, memoria, música (Rondalla) , cerámica, manualidades, apoyo al Carnaval, animación Teatral, taichí, yoga, pintura, informática, bienestar emocional, y manos creativas. A estas propuestas se añaden al menos 10 rutas anuales de senderismo. Esta es la incorporación más relevante. Estas rutas se realizarán entre los meses de marzo y noviembre, con un máximo de 25 personas por grupo, y se especifica que pueden ser intergeneracionales, permitiendo la asistencia de familiares. Se mencionan entre los destinos concretos Barranco Barca vieja, El Piul, Soto de las Juntas y la Laguna del Campillo.

Entre las funciones de la plantilla de la empresa adjudicataria se encuentra la gestión del día a día de los centros de mayores. Por ejemplo, se lleva a cabo la atención directa e información a las personas socias en la primera entrevista o la gestión de inscripciones a los talleres.