Rivas lanza recomendaciones tras detectarse un foco de gripe aviar en el entorno del Manzanares

El Ayuntamiento pide la convocatoria urgente de la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha difundido este jueves varias recomendaciones para la ciudadanía tras confirmarse la aparición de un foco de gripe aviar en el entorno del río Manzanares, dentro del término municipal. Aunque las autoridades insisten en que “el riesgo de contagio para la población es mínimo”, el consistorio ha trasladado los consejos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior durante una reunión telemática con varios ayuntamientos madrileños .

Durante el encuentro, el viceconsejero Rafael García y el director general de Agricultura, Ángel de Oteo, explicaron la resolución autonómica que establece nuevas medidas sanitarias tras la detección de focos en Rivas y en otros tres municipios. Según dicha resolución, los casos fueron confirmados este mismo jueves 11 de diciembre .

Entre las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía se incluye no manipular aves enfermas o muertas, avisar al 112 para su retirada, evitar que las mascotas se acerquen a restos o excrementos, no tocar plumas ni superficies donde pudiera haber aves muertas, no alimentarlas para evitar concentraciones y mantener una correcta higiene de manos tras visitar áreas con presencia de fauna silvestre .

Preocupación por el impacto en espacios protegidos

El Ayuntamiento ha trasladado a la Comunidad de Madrid su “profunda inquietud” por la posibilidad de que este episodio afecte directamente a los espacios protegidos del Parque Regional del Sureste. En una carta enviada al consejero Carlos Novillo Piris, el Gobierno municipal reclamó información detallada sobre “las causas de la elevada mortandad de estas aves”, el número de ejemplares retirados y los resultados de los análisis efectuados hasta la fecha .

El consistorio insiste en la necesidad de convocar de forma inmediata la Junta Rectora del Parque Regional, con el fin de analizar los recientes episodios de alta mortandad de cigüeñas blancas en lagunas y humedales vinculados al cauce del Manzanares. “Urge contar con datos concluyentes y con un protocolo claro que podamos trasladar tanto a la población ripense como a los productores avícolas de la zona”, señala la petición municipal .