Rivas, la ciudad más activa de España en la Semana Europea del Deporte

La ciudad recibe el premio ‘Beactive’ del Consejo Superior de Deportes por tercera vez.

Rivas-Vaciamadrid ha sido reconocida de nuevo como la ciudad española más activa en la Semana Europea del Deporte. El Consejo Superior de Deportes (CSD) hizo entrega del primer premio Beactive el pasado 14 de noviembre. Este galardón premia la gran cantidad de actividades organizadas entre el 23 y el 30 de septiembre.

Un triplete de reconocimientos nacionales

La ciudad consigue este primer premio por tercer año consecutivo, un hecho sin precedentes. “Este galardón se une a los conseguidos en 2024 y 2023. Además, en 2023 se nos concedió un premio especial a la originalidad”, explica Mónica Carazo, concejala de Deportes. Este departamento municipal fue el encargado de coordinar un programa con eventos para todos los públicos.

El amplio abanico de actividades que conquistó el premio

La variedad y la participación masiva en los eventos fueron clave para el fallo del jurado. Entre las actividades destacadas de la Semana Europea del Deporte en Rivas se encuentran:

La Fiesta de la Bicicleta y el Día del Deporte.

Las Olimpiadas para Mayores y el cross escolar.

Talleres de salud y un pozo de pádel solidario.

“La cuantía de eventos, su variedad y la participación de clubes y ciudadanía en los mismos revela, una vez más, la pasión con que la localidad disfruta del deporte en su vida cotidiana”, añade la edil Mónica Carazo (PSOE). Por lo tanto, el compromiso local con el deporte queda una vez más acreditado a nivel nacional.

Rivas volvió a sudar la camiseta en la Semana Europea de Deportes

