Rivas Flamenca 2026 calienta motores con Pastora Soler como gran reclamo

Arranca la undécima edición este jueves, 19 de febrero, en el Auditorio Pilar Bardem.

El Festival Rivas Flamenca, uno de los eventos más relevantes del calendario cultural de Rivas-Vaciamadrid, afronta su undécima edición con una propuesta que une voces consagradas y talentos emergentes del flamenco en tres veladas que prometen afianzar al certamen como referente del género en la región.

La cita, que se celebrará del jueves 19 al sábado 21 de febrero de 2026 en el Auditorio Pilar Bardem, comenzará cada noche a las 20.00 horas, y ha generado una expectación tal que todos los abonos para las tres jornadas se han agotado con semanas de antelación. Aun así, la organización mantiene la venta de entradas individuales para cada espectáculo a través de los canales habituales del Ayuntamiento.

La cantante sevillana Pastora Soler. / AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Tres noches de flamenco para todos los paladares

La programación arranca el jueves 19 de febrero con una gala dedicada a los ganadores del Festival Internacional del Cante de Las Minas de La Unión, una de las citas más prestigiosas del flamenco español con la que Rivas Flamenca mantiene un vínculo estrecho desde hace años.

En esta primera noche, la voz de Gregorio Moya, ganador de la Lámpara Minera, el galardón más codiciado del certamen de La Unión, encabezará la velada acompañado por la bailaora Salomé Ramírez, galardonada con el Premio Desplante en la última edición del concurso. Además, la sevillana Pastora Galván se sumará como artista invitada, aportando su personalidad y presencia escénica a una apertura que combina tradición y virtuosismo clásico.

La jornada del viernes 20 dará paso a una apuesta centrada en el cante jondo puro, con dos nombres de peso en el panorama flamenco actual: Aurora Vargas y Antonio Reyes. La primera, con una trayectoria consolidada y reconocida en escenarios nacionales e internacionales, encarnará el flamenco más clásico y arraigado. Por su parte, Antonio Reyes, con premios en concursos de referencia, aportará el pulso de una nueva generación que ha hecho del cante profundo su sello distintivo.

Pastora Soler, broche de oro

El sábado 21 de febrero llegará el turno de la figura que acapara todas las miradas de esta edición: Pastora Soler. La cantante sevillana, una de las voces más conocidas no solo del flamenco sino de la canción española contemporánea, cerrará el festival con un concierto incluido en su gira “Rosas y espinas. 30 años”, con el que celebra tres décadas sobre los escenarios musicales.

Soler, que representó a España en el Festival de Eurovisión 2012 con el tema “Quédate conmigo”, repasará en Rivas algunos de los hitos de su extensa carrera en un espectáculo diseñado como homenaje tanto a sus inicios como a su evolución artística, en el que confluyen elementos del flamenco, la copla y la canción popular.

Salomé Ramírez, Gregorio Mora y Pastora Galván. / AYUNTAMIENTO DE RIVAS