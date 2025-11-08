Rivas es región piloto europea en el proyecto POWER-E-COM

Comunidades de Europa se unen para establecer soluciones energéticas sostenibles y acelerar la transición hacia la neutralidad climática.

Rivas Vaciamadrid es “una de las regiones piloto más destacadas del proyecto POWER-E-COM”, indican desde este proyecto europeo. El proyecto POWER-E-COM tiene como objetivo impulsar el desarrollo de estas comunidades energéticas mediante el apoyo y la orientación a los municipios, las comunidades energéticas existentes y la ciudadanía comprometida.

Rivas es una de las ciudades que participan con distintos proyectos piloto. Desde POWER-E-COM se descata que en Rivas los vecinos y el ayuntamiento están impulsando esta innovación, “demostrando cómo los sistemas de energía solar pueden revolucionar el consumo energético doméstico y la sostenibilidad de la comunidad”. También destacan de Rivas la apuesta en transporte sostenible, como los 22 puntos de recarga para vehículos eléctricos. La energía de estos puntos de recarga se alimientan con energía comprada directamente por el municipio. El uso de estos puntos ha evitado, señalan, la emisión de 52 toneladas de CO₂

En la presentación de los distintos proyectos piloto participantes se explica que “Rivas personifica la misión principal de POWER-E-COM”. Las razones son la independencia energética, integración de tecnología inteligente y la sostenibilidad y acción climática.

Colaboración europea

El proyecto POWER-E-COM es un consorcio de 12 socios de seis países europeos diferentes. Instituciones públicas, privadas o académicas trabajan conjuntamente en este objetivo de impulsar comunidades energéticas como la que se está poniendo en marcha en Rivas. Se trata de institucionesde Alemania, Austria, Eslovenia, Burgaria, Irlanda y España. En el caso de España, además de Rivas participa la empresa Escan SL.

Este proyecto se enmarca en el programa LIFE – Instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la acción climática y está financiado con 1.496.569,59 €.