Rivas es el séptimo municipio con mayor afiliación sindical

Las estadísticas que publica la Agencia Tributaria a partir de los datos de nuestras declaraciones de la renta resultan de gran utilidad para conocer nuestras ciudades. No sólo podemos obtener datos como la renta media, sino que podemos indagar sobre buena parte de las “casillas” que cumplimentamos. Así, en esta ocasión vamos a analizar las desgravaciones por el pago de la cuota a los sindicatos a partir de los datos de la campaña de 2022.

Si analizamos la totalidad de los municipios madrileños, Rivas es el séptimo con mayor afiliación sindical. De las 54.634 declaraciones que presentaron vecinos de Rivas en la campaña de la renta de 2022, 6.850 incluían cuotas a sindicatos. Dado que la Agencia Tributaria no desglosa para la totalidad de los municipios los datos en función de si una declaración es individual o conjunta, sólo conocemos los datos por declaración (y no por declarante). Es decir, estas 6,850 declaraciones probablemente incluirán a más personas, aunque no disponemos del dato exacto.

El 12,5% de las declaraciones ripenses incluyen estas cuotas. Se trata del 7º puesto tras Patones (13,7%), Aranjuez (13,5%), Casarrubuelos (13,2%), Getafe (12,9%), Arroyomolinos (12,8%) y Meco (12,6%). Completan el ranking de 10 municipios con mayor afiliación sindical Valdemoro (12,4%), Torrelaguna (12,2%) y Los Santos de la Humosa (11,9%).

Menor afiliación

Entre los municipios con menor porcentaje de afiliación encontramos Valdepiélagos (4,8), Majadahonda (4,7%), Pelayos de la Presa (4,6%), Lozoya (4,3%), Titulcia (4,1%), Villamanrique de Tajo (4%), Brea de Tajo (3,8%), Pozuelo de Alarcón (3,7%), Vegaquemada (3,6%) y Estremera (2,7%). De media el 8,4% de las declaraciones en la Comunidad de Madrid incluían cuotas a sindicatos. Estos datos, es importante remarcarlo, no hacen referencia al total de la población sino a quienes tuvieron que presentar la declaración. En 2022, estaban exentas las rentas inferiores a 14.000 euros.

El gráfico muestra los porcentajes de declaraciones que incluyen cuotas a sindicatos en los municipios en los que se presentaron más de 25.000 declaraciones en 2025. En este caso, entre las ciudades de mayor tamaño, Rivas ocupa el tercer puesto tras Aranjuez y Getafe. Aunque entre las ciudades con menor afiliación encontramos a aquellas con altas rentas, no ocurre lo mismo en las ciudades con mayor afiliación, entre las que Rivas también destaca como alta renta según los estudios. Las ciudades que aparecen en las estadísticas como de menor renta, como Parla, se encuentran en valores medios de afiliación.

Por último, no os olvidéis de presentar vuestra declaración de la renta, cuya campaña de 2024 empezó este mes.