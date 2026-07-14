Rivas es uno de los cinco grandes municipios con menos intentos de homicidio

La ciudad del sureste también encabeza los rankings de menos homicidios consumados.

Desde 2015, año en el que el Ministerio de Interior empezó a publicar datos municipales, en Rivas se han cometido 4 homicidios dolosos o asesinatos consumados. Los homicidios o asesinatos en grado de tentativa fueron 8 en el mismo periodo, incluyendo el primer trimestre de 2026. Si consideramos únicamente los años de esta década, en Rivas hubo 2 homicidios y 5 intentos.

Estos datos sitúan a Rivas como una de las ciudades con más de 75.000 habitantes de España con menor número de homicidios o intentos de homicidio.

En concreto, de los 103 municipios con más de 75.000 habitantes, Rivas es el quinto municipio con menor número de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa. Por debajo de los ocho de Rivas en la última década encontramos a Sant Cugat del Vallès y Valdemoro con siete, Vélez-Málaga con seis y Pozuelo de Alarcón con dos.

Si analizamos únicamente el periodo más reciente, desde 2021, Rivas comparte puesto con Coslada y Fuenlabrada. En Sant Cugat del Vallès encontramos cuatro intentos de homicidio o asesinato, tres en Chiclana de la Frontera, dos en Valdemoro y uno en Pozuelo de Alarcón.

4 homicidios en la última década

Al analizar los homicidios y asesinatos consumados, en todas las ciudades grandes españolas se ha cometido al menos uno en la última década. En concreto, se ha cometido uno únicamente en Talavera de la Reina. Ha habido dos en Coslada, Mataró, Pontevedra, Valdemoro y Palencia. Se han cometido tres asesinatos en San Sebastián de los Reyes, Cádiz, Toledo y Getxo. Con cuatro homicidios o asesinatos consumados, además de Rivas, encontramos a Alcalá de Guadaíra, Molina de Segura, Lugo, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Ciudad Real y Vélez-Málaga.

Los dos asesinatos u homicidio cometidos en Rivas desde 2021, uno este 2026 y otro en 2022, coinciden con los dos de Palencia, Cádiz, Toledo, Lugo, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Melilla, Leganés, Alcorcón, Paterna, Salamanca y Santa Cruz de Tenerife. Se ha cometido un único delito de estas características en Pontevedra, Valdemoro, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Guadaíra y Molina de Segura. En Talavera de la Reina, Mataró y la madrileña Coslada no ha habido ninguno.

Zarabanda te ofrece trimestralmente la evolución de los delitos más frecuentes en la ciudad. Con motivo del tiroteo producido ayer en la ciudad, hemos querido analizar los homicidios al detalle para que hablen los datos y no el sensacionalismo.