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Tiroteo en Covibar deja un herido por arma de fuego

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Una furgoneta de la Guardia Civil y un coche patrulla están aparcados en una carretera asfaltada, cerca de unos árboles y de un edificio de ladrillo rojo al fondo, a plena luz del día, en medio de las noticias sobre un incidente con arma de fuego relacionado con un ajuste de cuentas en la zona de Covibar.

Un hombre de 43 años ha resultado herido de bala en la plaza Pau Casals y ha sido trasladado estable al hospital.

Un tiroteo ocurrido este lunes en la plaza Pau Casals, en el barrio de Covibar de Rivas-Vaciamadrid, se ha saldado con un hombre de 43 años herido por arma de fuego. Según han informado los servicios de emergencias, la víctima recibió un disparo en el muslo y su vida no corre peligro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa 112, que atendieron al herido tras la primera intervención de agentes de la Policía Local de Rivas. Los policías practicaron un torniquete en la pierna para contener la hemorragia antes de la llegada de los sanitarios.

Trasladado estable al hospital

A la llegada de los equipos de emergencia, el hombre ya no presentaba un sangrado activo gracias a la actuación de los agentes. Posteriormente fue trasladado al hospital estable y con heridas que no revisten gravedad.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el tiroteo ni si hay personas detenidas. «Ahora mismo están todas las hipótesis abiertas», han manifestado fuentes de la Guardia Civil, que siguen trabajando en la investigación para esclarecer lo ocurrido. Fuentes vecinales indican que la Guardia Civil se habría personado en el domicilio del presunto autor del disparo, en otra ubicación del municipio.

Un grupo de agentes uniformados se encuentra junto a una zona acordonada en una acera de la ciudad, frente a una tienda de alimentación y junto a unos edificios con grafitis. Algunos peatones observan desde cerca mientras las autoridades investigan lo que parece ser un ajuste de cuentas, tras las denuncias de un herido por arma de fuego en el barrio de Covibar.
Cinco escalones de hormigón con una barandilla roja a la derecha, situados en Covibar. Los escalones están desgastados, con la pintura desconchada y bandas antideslizantes oscuras. Hay un pequeño objeto marrón y algo de hierba seca en los escalones, lo que sugiere una actividad reciente posiblemente relacionada con un ajuste de cuentas.
Varios agentes de policía se encuentran detrás de la cinta de precinto que bloquea una acera cerca de una tienda de alimentación Covibar, investigando lo que parece ser un ajuste de cuentas en el que se ha utilizado un arma de fuego. Varias personas observan desde la distancia mientras las autoridades acordonan la zona. La escena está rodeada de árboles y edificios.

SEGUIRÁ AMPLIACIÓN.

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