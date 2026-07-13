Tiroteo en Covibar deja un herido por arma de fuego

Un hombre de 43 años ha resultado herido de bala en la plaza Pau Casals y ha sido trasladado estable al hospital.

Un tiroteo ocurrido este lunes en la plaza Pau Casals, en el barrio de Covibar de Rivas-Vaciamadrid, se ha saldado con un hombre de 43 años herido por arma de fuego. Según han informado los servicios de emergencias, la víctima recibió un disparo en el muslo y su vida no corre peligro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa 112, que atendieron al herido tras la primera intervención de agentes de la Policía Local de Rivas. Los policías practicaron un torniquete en la pierna para contener la hemorragia antes de la llegada de los sanitarios.

Trasladado estable al hospital

A la llegada de los equipos de emergencia, el hombre ya no presentaba un sangrado activo gracias a la actuación de los agentes. Posteriormente fue trasladado al hospital estable y con heridas que no revisten gravedad.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjo el tiroteo ni si hay personas detenidas. «Ahora mismo están todas las hipótesis abiertas», han manifestado fuentes de la Guardia Civil, que siguen trabajando en la investigación para esclarecer lo ocurrido. Fuentes vecinales indican que la Guardia Civil se habría personado en el domicilio del presunto autor del disparo, en otra ubicación del municipio.

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