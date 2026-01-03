Rivas, entre los ayuntamientos con mejor sistema antifraude según la Cámara de Cuentas de Madrid

La Cámara de Cuentas de Madrid ha evaluado este aspecto sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid figura entre los municipios de más de 50.000 habitantes con mejor desempeño en la aplicación de medidas antifraude, según el último informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de los fondos europeos Next Generation. El municipio obtiene una de las puntuaciones más altas del conjunto analizado y se sitúa en niveles similares a los de Madrid capital y Parla.

El informe evalúa el grado de cumplimiento de la Orden HFP/1030/2021, que obliga a las entidades locales a implantar Planes de Medidas Antifraude (PMA) vinculados a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En este contexto, Rivas-Vaciamadrid, con una población de 101.949 habitantes, destaca tanto por la rapidez en la aprobación de su plan como por la calidad de sus procedimientos.

Rapidez y elaboración interna del plan antifraude

Rivas aprobó su Plan de Medidas Antifraude el 26 de mayo de 2022, apenas 16 días después de recibir su primera ayuda del MRR, cumpliendo con holgura el plazo máximo legal de 90 días. Este dato contrasta con otros municipios del mismo tramo poblacional, como Leganés, que tardó 147 días, o Getafe, que lo aprobó tras 100 días, ambos fuera del plazo establecido.

Además, el plan fue elaborado de forma interna por la Secretaría Técnica de Estrategia Ciudad (SETEC), a diferencia de ayuntamientos como Madrid, Alcobendas o Getafe, que recurrieron a contratos de asistencia técnica externa. Rivas también figura entre el reducido grupo de entidades locales —en torno al 30%— que remitieron su plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, además de publicarlo en su web municipal.

Alta puntuación en prevención del fraude

En el test de autoevaluación sobre prevención del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses (Anexo II.B.5), Rivas obtuvo 61 puntos sobre un máximo de 64, lo que equivale a un nivel de cumplimiento del 95,3% y un escenario de “riesgo bajo”. Solo Madrid (64 puntos) y Parla (62) obtuvieron mejores resultados. Por detrás se sitúan Getafe (58), Alcobendas (48) y Leganés (43, en una evaluación posterior).

Rivas también alcanzó 14 puntos sobre 16 en el test para evitar la doble financiación, El informe constata que el ayuntamiento utiliza la herramienta MINERVA de la Agencia Tributaria para detectar posibles conflictos de intereses, formaliza correctamente las declaraciones de ausencia de conflicto y no presenta incidencias en los expedientes analizados.

Evaluación de riesgos y formación del personal

El consistorio ripense es uno de los pocos que ha completado matrices de riesgo tanto en contratación (1,63) como en subvenciones (1,88), en ambos casos dentro del nivel de riesgo aceptable. Otros municipios, como Leganés o Patones, declararon no realizar estas evaluaciones obligatorias.

En materia de formación, Rivas figura entre los 33 ayuntamientos madrileños que imparten formación específica en ética pública y detección del fraude, una práctica que municipios como Getafe, Pinto o Coslada reconocieron no llevar a cabo.

Rendición de cuentas, principal punto débil

El informe también señala áreas de mejora. Al igual que Getafe, Alcobendas y Pinto, Rivas no rindió sus cuentas generales de los ejercicios 2022 y 2023 dentro del plazo legal. En este aspecto, Madrid capital y Parla sí cumplieron con los plazos establecidos por el órgano fiscalizador.

¿Qué es MINERVA? El «semáforo» de la Agencia Tributaria

La aplicación MINERVA es una herramienta de análisis de datos (lo que técnicamente se llama data mining) con sede en la Agencia Tributaria. Su función es actuar como un escáner de relaciones personales y empresariales.

Cuando el Ayuntamiento va a adjudicar un contrato o una subvención, MINERVA rastrea si hay vínculos familiares o de negocios entre los políticos y funcionarios que toman la decisión y las empresas que compiten por el dinero. El sistema funciona mediante un código de colores muy sencillo:

• Bandera verde: Todo está limpio; no hay riesgos detectados.

• Bandera roja: ¡Cuidado! Existe un posible conflicto de intereses que hay que investigar.

• Bandera negra: No hay datos suficientes sobre esa empresa.