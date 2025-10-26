Rivas, entre las ciudades españolas con menor desigualdad

Rivas destaca entre las ciudades españolas con menor desigualdad, más renta por hogar y mayor porcentaje de ingresos del trabajo, según el INE.

Rivas se encuentra entre las ciudades con menor desigualdad de España. La ciudad del sureste madrileño destaca además por situarse entre las que tienen un mayor porcentaje de ingresos procedentes del trabajo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado su Atlas de distribución de rentas de los hogares, con datos sobre todos los municipios españoles.

En esta estadística, correspondiente al año 2023, Rivas se sitúa entre las treinta ciudades con menor desigualdad. Según el indicador P80/P20, Rivas figura entre los veinte municipios españoles de más de 50.000 habitantes con un valor de 2,4. Solo otras once ciudades presentan una menor desigualdad, con valores desde 2,2, muy próximos al de Rivas.

Las mayores desigualdades se observan en Melilla (4,1). En el caso de las ciudades madrileñas, la mayor desigualdad se da en Alcobendas (3,4). Este indicador de distribución de la renta, P80/P20, se calcula dividiendo el ingreso medio del 20 % más rico entre el ingreso medio del 20 % más pobre, y sirve para medir la disparidad en la distribución de la riqueza. Es decir, indica cuántas veces más ingresa, de media, el 20 % más rico respecto al 20 % más pobre de una ciudad.

Entre las diez ciudades con más renta

Los datos muestran que, en 2023, Rivas tenía una renta mediana por unidad de consumo de 26.250 euros, situándose entre las diez ciudades con mayor renta de las 152 que superan los 50.000 habitantes en España.

En la Comunidad de Madrid, seis municipios superan la renta mediana de Rivas: Pozuelo de Alarcón —que encabeza la lista nacional con 37.450 euros—, Boadilla del Monte, Las Rozas de Madrid, Tres Cantos, Majadahonda y Alcobendas. El municipio madrileño con menor renta es Parla (16.450 euros), mientras que, en el conjunto del Estado, el nivel más bajo se registra en Torrevieja (12.250 euros).

Ingresos del trabajo

Rivas es la segunda ciudad española con mayor porcentaje de ingresos provenientes de salarios: el 76,3 % de sus ingresos proceden de las rentas del trabajo, solo por detrás de Valdemoro, también en la Comunidad de Madrid.

En el extremo opuesto se sitúa Torrevieja (51,4 %), mientras que Pozuelo de Alarcón alcanza un 61,2 %, muy próximo a Coslada.

El INE también ofrece estadísticas sobre ingresos por desempleo, pensiones u otras prestaciones. En cuanto a los ingresos que no provienen de estas fuentes —como las rentas del capital mobiliario, el arrendamiento de inmuebles o actividades económicas—, estos representaron en Rivas el 10,8 % del total de las rentas.

A la cabeza de este tipo de ingresos se sitúa Pozuelo de Alarcón, con casi un 25 %, mientras que en el extremo opuesto se encuentran La Línea de la Concepción (6,2 %) y Parla (6,5 %).

Una de las ciudades más jóvenes de España

Una vez más, Rivas se encuentra entre las ciudades más jóvenes de España, con una edad media de 38,2 años. Es la tercera ciudad más joven, junto a Roquetas de Mar, solo por detrás de Melilla (36,9 años) y El Ejido (37,5 años).

En el otro extremo, la ciudad con mayor edad media es Ferrol (49,5 años). En la Comunidad de Madrid, destaca Tres Cantos, con una edad media de 40,6 años.