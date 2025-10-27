Rivas destina 176.000 euros a nueve convenios de cooperación internacional

El Ayuntamiento incrementa un 10% las partidas para proyectos en Palestina, Colombia, Cuba o el Sáhara, entre otros.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha renovado sus convenios de cooperación internacional con nueve entidades. Por lo tanto, destinará 176.000 euros a proyectos en países como Etiopía, Cuba, Palestina y el Sáhara. Además, se anunció que el presupuesto de 2026 incrementará un 10% estas partidas.

9 entidades y una amplia geografía de ayuda en cooperación internacional

La alcaldesa, Aída Castillejo, presidió la firma de estos convenios en el Consejo de Cooperación. «El presupuesto municipal de 2026 prevé incrementar un 10% las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo», se anunció durante el acto. Los proyectos se enmarcan en la estrategia “En defensa de los derechos humanos: solidaridad y cooperación” de la Agenda Urbana Rivas 2030.

A continuación, el listado de las iniciativas apoyadas:

La Asociación XXI Solidario, que recibe 14.000 euros para reconstruir una casa de procesamiento de caña de azúcar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Colombia.

SODEPAZ destinará 23.500 € para comunidades energéticas en zonas rurales de Cuba.

Medicuba España pondrá en servicio un centro policlínico en Báguanos (Cuba), gracias a la ayuda de 9.500 euros.

Pallasos en Rebeldía: 20.000 € para la Red de Escuelas de Circo en Palestina, que permitirán promover los derechos de la infancia palestina en uno de sus momentos más críticos.

También la UNRWA recibirá 10.000 euros, en este caso, para atender necesidades urgentes de la población gazatí como asistencia sanitaria o alimentación, ante el genocidio que está cometiendo el ente sionista de Israel.

Cruz Roja: 21.272 € para educación especial en el Sáhara, ayudando al alumnado con discapacidad.

Rivas Sahel: también enfocada en los Campamentos de Refugiados, la asociación ripense dedicará 49.000 € para proyectos médicos y alimentarios, junto a otros de larga data como la Caravana Solidaria o Vacaciones en Paz.

Guanaminos sin Fronteras destinará los 16.500 euros del Ayuntamiento a su proyecto de soberanía alimentaria en el ámbito educativo en Burkina Faso.

Por último, «Una escuela para Wonji» promueve la alimentación sana entre la infancia de la escuela Doyo Chale de Etiopía, con el aporte municipal de 12.228 euros.

Impacto local a través de la solidaridad global

Estos convenios refuerzan el compromiso de Rivas como ciudad solidaria. De hecho, una de las entidades, ‘Una escuela para Wonji’, está dirigida por un vecino de Rivas. «Todas estas entidades forman parte del Consejo de Cooperación de Rivas, que mantiene vivo el compromiso y la solidaridad de la ciudad», declaró el Ejecutivo en su nota de prensa.

Por tanto, un año más, el Consistorio ripense ha formalizado su apoyo a nueve proyectos de cooperación internacional con una inversión de 176.000 euros, abarcando ámbitos como la alimentación, la salud y la educación en varios países, al tiempo que planifica un aumento presupuestario para esta política en 2026.