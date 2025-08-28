Rivas destaca en el Campeonato de España de ajedrez relámpago con el séptimo puesto de Marcos Lianes

El Club Ajedrez Rivas firma una actuación histórica en Mengibar con victorias ante grandes maestros.

El Club ripense de Ajedrez brilló en el Campeonato de España de ajedrez relámpago, celebrado en Mengíbar (Jaén) los días 16 y 17 de agosto. Participaron más de 250 jugadores de todo el país. Marcos Lianes logró un destacado séptimo puesto en la modalidad relámpago. Mientras tanto, su compañero Joel Tenorio se proclamó campeón nacional en la categoría Sub 2150.

Un torneo de máxima exigencia

El evento, disputado en el Hotel Casa Palacio, reunió a grandes maestros de prestigio internacional, como Alexei Shirov y Vasily Ivanchuk. Esto convirtió a Mengíbar en la capital nacional del ajedrez por un fin de semana. La modalidad relámpago, caracterizada por partidas de 10 minutos o menos, exigió reflejos rápidos y gran concentración.

El Club Ajedrez Rivas presentó a cinco jugadores: Marcos Lianes, Nicolás Vioque, Joel Tenorio, Jorge Reyero y Pablo Serrano. Todos ellos se midieron a rivales de primer nivel y lograron resultados muy destacados.

Campeonato de España de ajedrez relámpago

Marcos Lianes alcanzó el séptimo lugar con 8,5 puntos, incluyendo una brillante victoria frente al gran maestro Eduardo Iturrizaga.

Joel Tenorio sorprendió con su triunfo sobre Shirov y cerró el torneo en el puesto 26. Además, se coronó campeón de España Sub 2150, sumando 87 puntos de Elo (sub 2150 es una categoría para jugadores con una clasificación Elo igual o inferior a 2150).

Nicolás Vioque, una de las jóvenes promesas del club, finalizó en el puesto 44. Sumó 65 puntos de Elo tras vencer también al GM Shirov.

Estos resultados consolidan al club ripense como uno de los más competitivos del panorama ajedrecístico estatal.

El turno del ajedrez rápido

Un día después, el 17 de agosto, se celebró el Campeonato de España de ajedrez rápido, donde los jugadores disponían de entre 10 y 60 minutos por partida. En esta modalidad, el título absoluto fue para el GM Jaime Santos Latasa. Sin embargo, los representantes de Rivas también dejaron huella:

Marcos Lianes fue el mejor clasificado del club, terminando en el puesto 25 con 7,5 puntos.

Nicolás Vioque sumó un balance positivo de Elo y se situó en el puesto 57.

Jorge Reyero protagonizó la gran sorpresa al ganar +146 puntos de Elo y superar la barrera de los 2000, finalizando en el puesto 70.

Joel Tenorio logró 6 puntos que le dieron el puesto 87.

logró 6 puntos que le dieron el puesto 87. Pablo Serrano cerró la participación con 4,5 puntos y el puesto 176.

Un futuro prometedor para el ajedrez en Rivas

Con estas actuaciones en los Campeonatos de España, el Club Ajedrez Rivas confirma el gran nivel de sus jugadores. Las victorias frente a grandes maestros y los ascensos en la clasificación nacional demuestran que el ajedrez no solo vive en las élites internacionales. También en clubes que, como el de Rivas, trabajan desde la base para formar a nuevas generaciones de talentos.

Tres jugadores del Club Ajedrez Rivas (todos menos el segundo por la izquierda), en la doble cita nacional de agosto.CLUB AJEDREZ RIVAS