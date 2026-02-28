Rivas derriba dos infraviviendas en Cañada Real

En el sector 4, dos familias han sido realojadas y otras dos renunciaron al proceso.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid derribó este jueves dos infraviviendas en el sector 4 de Cañada Real, dentro del plan de realojos vinculado al Pacto Regional. La actuación, coordinada por el Comisionado de Ciudad, afecta a cuatro familias: dos ya han sido realojadas en viviendas, mientras que las otras dos han optado por recurrir el proceso por la vía judicial.

El operativo contó con la participación de Policía Local, Guardia Civil y personal de la Concejalía de Mantenimiento. Según detalla el Consistorio, el objetivo es evitar nuevas ocupaciones o la reventa fraudulenta de estas construcciones, una práctica que, sostienen, genera un “efecto llamada” en la zona .

Dos familias ya viven en nuevas viviendas

De las cuatro familias que residían en la parcela afectada, dos solicitaron el realojo al cumplir los requisitos establecidos en el Pacto Regional de Cañada Real. Desde el pasado fin de semana ya residen en nuevas viviendas, según la información municipal .

Las otras dos familias han renunciado al realojo ofrecido y han decidido judicializar el proceso en el ámbito contencioso-administrativo. El Ayuntamiento señala que el primer ocupante de la parcela alquilaba de forma fraudulenta las construcciones a las familias que finalmente han sido realojadas .

Sentencias firmes y suelo no urbanizable

El Consistorio asegura que hasta la fecha ha ganado todos los procesos judiciales relacionados con disciplina urbanística en Cañada Real, con varias sentencias firmes de derribo dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo .

El suelo donde se asienta Cañada Real es propiedad de la Comunidad de Madrid y está calificado como “no urbanizable de protección”, lo que impide su regularización como vivienda residencial .

Programa social específico en Cañada Real

Desde la Oficina del Comisionado de Ciudad se ofrece el acceso a una vivienda digna mediante realojos a aquellas familias que cumplen los criterios de vulnerabilidad y antigüedad fijados por el Pacto Regional y la normativa autonómica de vivienda social, en colaboración con la Agencia de Vivienda Social (AVS) .

Además, los Servicios Sociales municipales han activado un programa específico para Cañada Real, con educadoras y trabajadoras sociales que acompañan tanto a las familias en proceso de intervención como a las que ya han sido realojadas, con el objetivo de facilitar su integración.

Paralelamente, el Ayuntamiento mantiene una mesa de seguimiento con entidades y asociaciones vecinales de los sectores vinculados a Rivas, para coordinar actuaciones y compartir información sobre la evolución de los realojos en Cañada Real .