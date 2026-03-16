Rivas da otro paso hacia el cubrimiento de la Línea 9B del Metro

El Ayuntamiento registra el proyecto y la Comunidad de Madrid tiene tres meses para emitir un informe técnico.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha dado un nuevo paso en el proyecto de cubrimiento de la Línea 9B de Metro a su paso por la ciudad. El consistorio ha presentado la propuesta técnica a la Dirección General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que ahora dispone de tres meses para elaborar un informe técnico que determine la viabilidad de la actuación.

La reunión técnica entre ambas administraciones se celebró el 27 de febrero, aunque el proyecto quedó registrado oficialmente el 4 de marzo, momento en el que comenzó el procedimiento administrativo. La iniciativa pretende actuar sobre 2,5 kilómetros de trazado del metro que actualmente discurren en superficie y que, según el Ayuntamiento, generan una división urbana entre distintos barrios del municipio.

El cubrimiento de la Línea 9B es una de las reivindicaciones históricas de la ciudad. El objetivo principal es eliminar la barrera física que provocan las vías y mejorar la conexión entre zonas residenciales y espacios públicos.

Un parque lineal sobre el metro

La propuesta municipal contempla cubrir el trazado del metro y habilitar sobre él un espacio público de aproximadamente 2,5 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho. La idea es crear un corredor verde que conecte distintos puntos del municipio y amplíe la red de zonas verdes.

Este nuevo espacio permitiría dar continuidad al Parque Lineal desde el entorno del polideportivo Cerro del Telégrafo, generando un área de esparcimiento para los vecinos y una franja urbana renaturalizada.

Según la documentación presentada por el Ayuntamiento de Rivas, el proyecto busca mejorar la movilidad interna, reducir el impacto ambiental del trazado ferroviario y recuperar espacio público actualmente ocupado por la infraestructura del metro.

Una nueva estación en la calle José Saramago

Entre las propuestas incluidas en el proyecto también aparece la posible construcción de una cuarta estación de Metro en Rivas, situada en la calle José Saramago. Esta infraestructura serviría para reforzar la red de transporte público en el municipio y mejorar la accesibilidad al metro en zonas en expansión.

El planteamiento forma parte de una intervención urbanística más amplia que el consistorio vincula a su Agenda Urbana Rivas 2030, con la que pretende impulsar proyectos de transformación urbana y sostenibilidad en el municipio.

El papel de la Comunidad de Madrid

La actuación depende en gran medida de la Comunidad de Madrid, titular de la infraestructura del metro. Tras el registro del proyecto, la Dirección General de Infraestructuras debe analizar la propuesta técnica y emitir un informe que determine los siguientes pasos.

Ese informe será clave para definir si el proyecto puede avanzar hacia fases posteriores de planificación y ejecución.

El cubrimiento de la Línea 9B se ha convertido en uno de los principales debates urbanísticos en Rivas-Vaciamadrid durante los últimos años. La infraestructura del metro atraviesa el municipio en superficie y, según el Ayuntamiento, supone una fractura urbana que condiciona la movilidad y el desarrollo de la ciudad.

Con la presentación formal del proyecto, el consistorio busca acelerar un proceso que considera estratégico para el futuro urbanístico del municipio y para mejorar la conexión entre barrios separados por el trazado ferroviario.