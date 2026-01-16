Logo Zarabanda
Rivas creará el servicio de oficina móvil de atención a la ciudadanía

El Ayuntamiento busca «dar más cercanía a la Administración».

El Ayuntamiento de Rivas adquirirá un furgón, 100% eléctrico, para el nuevo servicio de atención a la ciudadanía. Esta futura oficina móvil facilitará una atención directa y rápida a los vecinos y vecinas «en cualquier materia», señala el pliego de contratación. Entre los asuntos que se atenderán se incluye la posibilidad de recoger avisos e incidencias para su posterior resolución.
El Ayuntamiento busca con la implantación de este nuevo servicio del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid «dar más cercanía de la Administración a la Ciudadanía». De esta manera se evitarán desplazamientos de vecinos y vecinas, indican desde el ayuntamiento.
Esta reducción de los desplazamientos se relaciona con una disminución directa de emisiones de CO2 y otros contaminantes. Además, al ser el furgón 100% eléctrico el ayuntamiento está avanzando hacia una flota municipal sostenible.

La oficina móvil

El furgón, con un presupuesto inicial de 80.000 €, contará al menos con el siguiente equipamiento:

  • Mesas y sillas (para instalación de dos puestos de trabajo)
  • Dos o más sillas de confidente, banco o similar
  • Espacio de almacenaje para material de oficina (tipo armarios)
  • Salidas de corriente para conexión de aparatos informáticos (230 V) y otro tipo de dispositivos (escáner, tablet, impresoras)
  • Conexión a internet por Wifi.

La compra de este furgón para este nuevo servicio de atención a la ciudadanía fue aprobado en 2025. Sin embargo, se ha publicado a principios de 2026. Esto implica, al tratarse de un gasto de 2025, que la compra no se podrá ejecutar hasta que no se realice la liquidación del presupuesto de 2025 y se compruebe la existencia de crédito. El año pasado, la liquidación de 2024 se aprobó en junio con un remanente de 13 millones de euros.

