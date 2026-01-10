Rivas celebra 30 años de teatro aficionado con seis obras a concurso

El Festeaf arrancó este viernes en la sala Covibar y culminará el 24 de enero con una gala en el Pilar Bardem.

Rivas-Vaciamadrid se convierte este mes de enero en el epicentro del teatro amateur nacional. El Festival de Teatro Aficionado de Rivas (Festeaf) cumple tres décadas de vida, consolidándose como uno de los certámenes más longevos y prestigiosos del país. La edición de este 2026 arrancó este viernes de enero y ofrecerá una programación intensa que incluye seis obras a concurso, talleres formativos y un homenaje a la veterana actriz Petra Martínez. El evento, que ha recibido 142 candidaturas, repartirá premios y cultura en varios espacios emblemáticos de la ciudad.

Seis compañías compiten por el favor del público

La fase de concurso se desarrollará durante los dos próximos fines de semana en la sala Covibar. De las más de cien propuestas recibidas, el jurado ha seleccionado a seis grupos procedentes de Ciudad Real, Castellón, Valladolid, Guipúzcoa y Madrid. La representación local correrá a cargo de Twister Teatro.

El telón se alzó este viernes 9 a las 20:00 horas con ‘Los últimos días de Isabel’, de Vaya Cirio Teatro. La programación continúa hoy, sábado 10, con ‘El trastero’ (Amigos Teatro de Castellón) y el domingo 11 con ‘La marquesa Rosalinda’ (Deperiplo Teatro). El segundo bloque de funciones tendrá lugar el fin de semana del 16 al 18 de enero, con las obras ‘Páncreas’, ‘Tierra’ y la propuesta ripense ‘Neuras’.

Las entradas tienen un precio único de 6 euros, aunque se ha habilitado un abono por 25,20 euros que permite disfrutar de todo el ciclo con un descuento del 30%. Los tiques ya están disponibles en la web municipal entradas.rivasciudad.es y en la taquilla del auditorio Pilar Bardem. Cabe destacar que el festival apoya a las compañías participantes con una ayuda de 1.300 euros para cubrir gastos de producción y desplazamiento.

Formación y homenajes: Bernabé Fernández y Petra Martínez

Más allá de las representaciones, el 30º aniversario del Festeaf destaca por su apuesta formativa y el reconocimiento a grandes figuras. El actor y vecino de Rivas, Bernabé Fernández, impartirá un taller gratuito de «Herramientas actorales» el sábado 17 de enero en el auditorio Pilar Bardem. Fernández, conocido por su extensa carrera en televisión y teatro, trabajará con los asistentes dinámicas de voz, espacio y movimiento.

En el apartado de reconocimientos, el festival entregará este año su premio honorífico a la actriz Petra Martínez, poniendo en valor su dilatada trayectoria artística. Este galardón subraya la conexión de Rivas con las grandes figuras de la interpretación nacional.

Una gala para cerrar tres décadas de historia

El broche final lo pondrá la Gala de Entrega de Premios, que se celebrará el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el auditorio Pilar Bardem. El evento, que será gratuito previa retirada de invitación, estará amenizado por la Plataforma de Teatro Amateur de Rivas (Platear).

Durante la ceremonia se entregarán nueve galardones, incluyendo mejor grupo, dirección e interpretaciones, con trofeos diseñados por el artista local Domingo Huertes. Además, para conmemorar esta efeméride, el centro cultural Federico García Lorca acoge hasta el 30 de enero una exposición que repasa la historia gráfica de los grupos ganadores desde 1996, recordando cómo un pequeño certamen comarcal ha logrado transformarse en un referente cultural de primer orden.

Una de las obras a concurso. (AYUNTAMIENTO DE RIVAS)