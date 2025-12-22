Rivas Business Meet Up: la ciudad se presenta como polo de inversión

El evento reunió a medio centenar de empresas y sirvió para explicarles proyectos estratégicos

Rivas Vaciamadrid ha reforzado su apuesta por atraer inversión y generar oportunidades económicas con un encuentro entre el Gobierno municipal y representantes del tejido empresarial. La alcaldesa, Aída Castillejo, ha participado este martes en un desayuno de trabajo con cerca de medio centenar de empresas para presentar los proyectos de futuro que marcarán el desarrollo de la ciudad en los próximos años .

La cita, celebrada en el marco de la iniciativa Rivas Business Meet Up, ha servido para dar a conocer algunos de los denominados proyectos singulares y motores del municipio, como el Plan Estratégico de Vivienda, la futura plaza de Lolo Rico o el proyecto de cubrimiento del metro a su paso por la ciudad.

Entre las actuaciones que han centrado mayor atención destaca el denominado Proyecto Horizonte, que plantea el soterramiento del metro. Según explicó la alcaldesa, “se trata de un proyecto que transformará la ciudad y que romperá la brecha que abren las vías entre la zona residencial y la zona productiva”. La actuación permitirá crear un corredor verde de 2,5 kilómetros de longitud, con espacios accesibles y servicios de proximidad, además de contemplar una cuarta estación de metro.

El potencial de la Agenda Urbana

Al encuentro asistieron empresas de sectores como la construcción, el comercio o el ámbito hotelero, que pudieron conocer de primera mano la Agenda Urbana Rivas 2030, concebida como eje vertebrador del proyecto de ciudad y fruto de un proceso participado por la ciudadanía. También se abordó la situación de las parcelas pendientes de urbanizar, en un contexto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a las necesidades actuales.

Castillejo subrayó el potencial económico del municipio, que cuenta con unas 1.200 empresas activas, un 23% más que hace cinco años. “Hablamos de una ciudad referente, que lidera la tasa de actividad en España en los últimos siete años y que se sitúa entre los municipios con una menor brecha de renta”, afirmó la alcaldesa.

Tras el encuentro, coordinado por la Secretaría Técnica de Ciudad y con la participación de ASEARCO, se prevé la creación de mesas sectoriales de trabajo centradas en el desarrollo económico y el empleo, con el objetivo de mantener un diálogo estable entre el Ayuntamiento y los agentes económicos de Rivas.