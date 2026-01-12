Rivas busca a sus estrellas: abiertas las inscripciones para el Festival de Cine 2026

El certamen celebra su 25 aniversario repartiendo 24.000 euros en premios.

El 2026 no es un año cualquiera para la cultura cinéfila en Rivas-Vaciamadrid. La ciudad se prepara para celebrar el cuarto de siglo de su Festival de Cine, un evento que ha trascendido lo municipal para convertirse en un referente estatal. Bajo el lema «2026, un año de cine en Rivas», el Ayuntamiento ha dado el pistoletazo de salida para la selección de las obras.

El Festival de Cine de Rivas se celebrará del 11 al 21 de marzo. La organización ha habilitado los plazos de inscripción para sus tres certámenes principales: el concurso nacional de cortometrajes, el concurso local y el certamen de cine exprés.

Concurso Nacional: hasta el 15 de enero

El plazo más próximo a vencer es el del 25º Concurso Nacional de Cortos, que finaliza este jueves 15 de enero. La inscripción debe realizarse a través de la plataforma festhome.com .

Las bases permiten la participación de cortometrajes de ficción, animación y documental de producción o coproducción española. Las obras no pueden exceder los 30 minutos de duración y deben haberse finalizado con posterioridad al 1 de enero de 2025. Los trabajos seleccionados se proyectarán en los cines Yelmo Rivas H20 entre el 13 y el 20 de marzo.

El certamen reparte un total de 24.000 euros en premios, distribuidos de la siguiente manera:

Mejor cortometraje de ficción: 10.000 euros.

Mejor animación y mejor documental: 4.000 euros cada uno.

Premio del público: 2.000 euros.

Resto de categorías técnicas y valores sociales: 1.000 euros cada una.

Concurso Local y Cine Exprés: hasta febrero

Por su parte, los realizadores de Rivas y de la Comunidad de Madrid disponen de un mes adicional, hasta el 15 de febrero, para inscribirse en las otras dos modalidades a través de la web inscripciones.rivasciudad.es .

El 17º Concurso Local de Cortos exige que la dirección del proyecto recaiga en una persona empadronada en el municipio. De no ser así, al menos dos jefaturas de equipo (técnico o artístico) deben estar ocupadas por residentes. Se establecen dos categorías:

Horizontal: Cortometrajes de hasta 5 minutos.

Cortometrajes de hasta 5 minutos. Vertical: Cortometrajes de hasta 1 minuto.

Finalmente, el 4º Concurso de Cortos Exprés ‘Rivas, plató de cine’ está abierto a participantes de toda la Comunidad de Madrid. La organización seleccionará cuatro equipos, valorando la calidad de trabajos previos y la paridad de género en su composición. Los seleccionados deberán rodar su cortometraje íntegramente en localizaciones de Rivas durante la jornada del sábado 14 de marzo.marzo. Una prueba de fuego para demostrar que se puede hacer cine de calidad con el reloj en contra.