OPINIÓN

Rivas avanza de la mano de la ciudadanía hacia el futuro

Artículo de Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid.

Rivas siempre ha sido una ciudad valiente. Una ciudad que se atreve a pensar el futuro antes de que llegue, que planifica poniendo a las personas en el centro de cada decisión. El Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es muestra de ello. No se trata solo de un documento técnico: es la síntesis de un proceso colectivo, de una reflexión compartida sobre quiénes somos y hacia dónde vamos.

Hace cuatro años, lanzamos una propuesta sencilla pero profundamente transformadora: ‘Rivas, párate a pensar’. Invitamos a la ciudadanía a mirar con calma la ciudad que habíamos construido entre todos y todas, y a decidir cómo queríamos crecer. La respuesta fue contundente: más de 14.000 personas participaron en la consulta ciudadana y un 82 % dijo que sí, que Rivas debía pararse a pensar antes de seguir creciendo. Aquel mandato sigue vigente.

De ese ejercicio de reflexión colectiva bebe el avance del PGOU, un plan que no solo dibuja calles, equipamientos y zonas verdes, sino que traza derechos: garantizar la calidad de vida de quienes ya viven en Rivas, de quienes quieren seguir haciéndolo y de quienes llegarán.

Este documento ha recogido cientos de aportaciones vecinales en su exposición pública, sumadas a las ya recogidas en las asambleas de barrio y en el Consejo de Ciudad. Vecinos y vecinas que han querido mirar su ciudad con lupa y aportar desde la experiencia cotidiana y que saben que Rivas es un lugar especial. Porque si algo sabemos es que esta ciudad tiene como señas de identidad: su entorno natural privilegiado, la fortaleza de sus servicios públicos y una ciudadanía activa que se siente parte del proyecto común. Y así queremos que sea.

El PGOU proyecta más de un millón de metros cuadrados de zonas verdes, cerca de 300.000 destinados a equipamientos y espacios públicos y 190.000 para actividad económica. Pero más allá de las cifras, hay una apuesta política clara: garantizar el derecho a la vivienda, fomentar la movilidad sostenible, reforzar los servicios públicos, que siga siendo el pulmón verde del sureste madrileño y asegurar que cada ripense encuentre en Rivas un lugar donde desarrollarse y vivir con dignidad. También hemos querido que este proceso sirva para reafirmar una convicción: el urbanismo debe estar al servicio de las personas. No se trata de crecer sin límite, sino de crecer bien.

Pero el futuro de una ciudad no se escribe en los despachos. Se hace en las plazas, en los encuentros y en la cultura compartida. Escribo estas palabras a pocos días de la celebración del Festival de Imaginación Urbana Ágora Rivas 2030, que de alguna manera simboliza nuestra esencia: la de una ciudad que nació del esfuerzo colectivo, de la participación y del orgullo de pertenecer.

Porque ser de Rivas no es sólo vivir aquí. Es creer en lo que somos y en todo lo que podemos ser, si, como siempre, vamos de la mano de la ciudadanía.