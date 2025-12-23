Rivas aprueba un nuevo parque en José Isbert con una inversión de 2,4 millones de euros

El futuro espacio verde contará con zonas deportivas, parque de agua, energías renovables y una plaza cultural.

La Junta de Gobierno Local de Rivas Vaciamadrid ha dado luz verde a la construcción de un nuevo parque en la parcela situada entre las calles José Isbert y Juan Echanove, un proyecto que contará con un presupuesto de 2,4 millones de euros y que transformará esta zona residencial en un gran espacio verde y estancial para la ciudadanía .

El parque ocupará una superficie de 14.198 metros cuadrados y estará dotado de múltiples áreas de ocio y encuentro. Entre sus principales instalaciones se incluyen un parque de agua con chorros, una zona intergeneracional con pistas deportivas, un área canina, merenderos, una zona bioclimática y una plaza central con gradas para actividades culturales. El proyecto incorpora además criterios de sostenibilidad, como sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales y grises, así como pérgolas con placas solares traslúcidas.

Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es “dotar a esta área residencial de una gran zona verde y estancial pensada para toda la ciudadanía”, subrayando el carácter inclusivo y sostenible del nuevo espacio .

El parque contará con cerca de un centenar de árboles de 20 especies diferentes, vegetación arbustiva diversa y una compostera comunitaria. Asimismo, se habilitará una parada de autobús en uno de sus laterales para facilitar el acceso al recinto. Según el consistorio, se trata de “un proyecto que apuesta por la convivencia, el ocio saludable y la transición ecológica en la ciudad” .

La aprobación de este parque se enmarca en un paquete más amplio de actuaciones municipales orientadas a la mejora del espacio público, la accesibilidad y la renaturalización urbana en distintos barrios de Rivas Vaciamadrid.