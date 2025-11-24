Logo Zarabanda
Rivas analiza el impacto de la violencia machista en la infancia con la jornada ‘Cuando la violencia también les duele’

Un cartel con el título Cuando la violencia también les duele, creado como un borrador automático, muestra a un niño sentado con las rodillas en alto, cubriéndose la cara, y una mano levantada que dice BASTA. Los detalles del acto y la información sobre los ponentes figuran a continuación.

El acto tendrá lugar este sábado 29 con la participación de la psicóloga clínica Mireia Forner y la Directora General de Derechos de la Infancia, Sandra de Garmendía.

La sede de Izquierda Unida Rivas (Avenida de Covibar, 8) acogerá este próximo sábado 29 de noviembre, a las 12:00 horas, una conferencia-coloquio titulada «Cuando la violencia también les duele». El evento busca poner el foco en una realidad a menudo invisibilizada: las consecuencias que sufren los menores que conviven en entornos de violencia de género.

La jornada contará con dos ponentes de primer nivel. Por un lado, intervendrá Mireia Forner Puntonet, Coordinadora de Psicología Clínica en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona), experta en el abordaje de violencias machistas. Junto a ella estará Sandra de Garmendía Cuetos, actual Directora General de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Desde la organización del evento (IU Rivas y PCE Rivas) destacan la urgencia de crear foros de debate local sobre este tema. En declaraciones previas al acto, los organizadores han subrayado la necesidad de cambiar la perspectiva social sobre los menores:

«Es un error común pensar que los menores solo ven lo que pasa; abordamos esta cuestión porque es urgente entender que las niñas, niños y adolescentes no son solo testigos, también son víctimas. Este coloquio quiere ser un espacio seguro para concienciar y, sobre todo, para aprender a actuar».

El acto es abierto a la ciudadanía y busca generar un diálogo necesario para proteger a la infancia y adolescencia frente a la violencia estructural.

