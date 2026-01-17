RIVAS AL DATO: Los sábados son para el mercadillo

Artículo de Rivas al Dato, elaborado por Leire Olmeda para la Revista Zarabanda (noviembre de 2025).

Los sábados y los jueves son los días con mayor número de mercadillos en la Comunidad de Madrid.

Según los datos de la Asociación Provincial de Comerciantes ambulantes y Ferias de Madrid, en nuestra región los mercadillos se concentran principalmente los jueves (con presencia en 36 municipios o distritos madrileños) y en sábado (con 37 mercadillos). En cambio, los domingos y los lunes son los días con menor oferta de mercadillos, con sólo en 17 municipios cada día.

El Registro General de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid, con datos de 2024, informaba de 191 mercadillos en 131 municipios. Se trata de los municipios de mayor población, de modo que tan sólo el 2 % de la población madrileña no dispone de un mercadillo en su municipio. Para estos 191 mercadillos, se encuentran inscritos 4.073 comerciantes.

Por sectores, según los mismos datos del Registro, el 35 % de los comerciantes se dedican a la alimentación. Otro 21,3 % se dedican al sector textil. Con mayor presencia se encuentra el calzado (6,1 %) o productos de droguería (2,6 %).

En Rivas en las décadas anteriores había dos mercadillos (“el de urbanizaciones” y “el del pueblo”). Sin embargo, hace casi 9 años, tras la inauguración del Mercado Central, la actividad del barrio este se ha desplazado casi en su totalidad al barrio centro. Según la información publicada por el Ayuntamiento de Rivas, el mercadillo del barrio oeste, que se celebra en el mismo horario que el Mercado Central, mantiene 3 puestos de fruta y encurtidos.

El Mercado Central ofrece los domingos de 9 a 14 horas en la Avda. Profesionales de la Sanidad Pública hasta 40 puestos de textil, alimentación, calzado, etc. A esta oferta se suman los productos locales y de artesanía, con expositores de productos agroalimentarios algunos de ellos con sello ecológico: productos de la huerta, pan y huevos.

El mercadillo que alcanza casi 4 décadas se sitúa en el Recinto Multifuncional, junto al polideportivo Cerro del Telégrafo, en el barrio Oeste. Los sábados de 9 a 14 horas abre sus puestas para albergar hasta 71 puestos. Predominan, señala el Ayuntamiento, los artículos textiles y de confección, frutas y verduras, bisutería y complementos.

Gráfico: Mercadillos en la Comunidad de Madrid

Fuente: Asociación Provincial de Comerciantes ambulantes y Ferias de Madrid