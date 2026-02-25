Rivas acogerá la primera edición del Festival Sáhara Libre

Bajo el lema «Voces, Cultura y Resistencia», conmemorará el 50º aniversario de la RASD.

El próximo 23 de mayo de 2025, la ciudad de Rivas Vaciamadrid acogerá el Festival Sahara Libre, un evento de excepcional relevancia cultural, solidaria y de memoria histórica. Concebido para conmemorar el 50º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el festival aspira a ser una poderosa plataforma de sensibilización y apoyo humanitario directo al pueblo saharaui.

Bajo el lema «Voces, Cultura y Resistencia», el evento combinará expresiones artísticas —como música, poesía y exposiciones— con un firme compromiso de solidaridad. La iniciativa destinará el 100% de los beneficios netos a proyectos humanitarios auditados en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, gestionados a través de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara) y de la asociación local ripense Rivas Sahel.

Rivas Vaciamadrid se constituye una vez más como la sexta wilaya, el nombre con el que se denominan los diferentes asentamientos en los campamentos de refugiados saharauis, por el compromiso que este municipio siempre ha mostrado con la causa saharaui. En esta línea, el Ayuntamiento de Rivas apoya el festival, colaborando con el mismo.

Marco histórico: memoria, responsabilidad y urgencia humanitaria

El festival se enmarca en un contexto histórico de máxima actualidad. En 1975, tras la retirada de España del Sáhara Occidental, el pueblo saharaui proclamó la República Árabe Saharaui Democrática reivindicando su derecho a la autodeterminación. Medio siglo después, el conflicto permanece sin resolver, con la población dividida entre el exilio en campamentos y los territorios ocupados, mientras el referéndum acordado por la ONU sigue sin celebrarse.

«Este festival actúa como un recordatorio de la responsabilidad histórica, moral y jurídica que España mantiene, como antigua potencia administradora, y como un acto de memoria colectiva frente al olvido», señalan los promotores. Además, subrayan la urgente necesidad humanitaria en los campamentos, donde el apoyo internacional es vital en áreas básicas como alimentación, salud y educación.

Un programa integral: cultura, concienciación y solidaridad

El festival ofrecerá una jornada completa (de 11:00 h a 00:00 h) de actividades en un recinto que se estructurará en dos áreas principales:

Zona Cultural y de Concienciación (diurna): Un recorrido inmersivo por la vida de la población saharaui con foros de debate, una carpa de exposiciones fotográficas y de artesanía, una zona infantil con talleres y un impactante espacio de sensibilización que recreará un campo de minas, similar al de más de 2.800 km que existe en el Sáhara Occidental.

Concierto Central (tarde-noche): Contará con la actuación de un cartel de artistas consagrados, intervenciones de representantes saharauis, representantes de instituciones y proyecciones de sensibilización.

Gastronomía Solidaria: Una «jaima» o zona de restauración ofrecerá té saharaui y platos tradicionales con la participación del reconocido chef Carlos Maldonado y su proyecto «Cocina por el Cambio».

Un cartel comprometido y un modelo económico transparente

El festival se presenta con un cartel en crecimiento, que ya cuenta con la adhesión de destacados nombres de la música y la cultura españolas como Pedro Guerra, Amparanoia, Javier Ruibal, Luis Pastor, El Nido, Tribade, Mala Praxis, Sara Socas y Lujuria, entre muchos otros. También participarán figuras como el periodista Javier Gallego (Crudo), el fotoperiodista Gervasio Sánchez, y actores y actrices como Willy Toledo y Marían Álvarez.

El evento se financiará mediante la venta de entradas a precio popular (10€), venta de merchandising solidario y donativos. Todos los beneficios se destinarán íntegramente a proyectos humanitarios auditados por CEAS-Sáhara la coordinadora de Asociaciones solidarias con el Sahara, garantizando la máxima transparencia.

Una cita necesaria para la memoria y los derechos humanos

El Festival Sahara Libre se propone como mucho más que un evento cultural; es un acto de memoria, justicia y solidaridad activa. Su celebración en Rivas-Vaciamadrid proyectará una potente imagen de la ciudad como un espacio acogedor, consciente y comprometido con los derechos humanos y la justicia global.