Rivas acoge las jornadas «Mujeres que transforman» los días 14 y 15 de noviembre

El evento es solidario ya que se busca recoger ayudas para la Fundación Ana Bella.

Rivas-Vaciamadrid acoge las primeras jornadas “mujeres que transforman”. Serán el 14 y 15 de noviembre en el Centro Social Covibar. La entrada es gratuita, con aforo limitado a 100 personas.

Las jornadas «Mujeres que transforman» reunirán a ponentes, especialistas y voces inspiradoras en un evento de reflexión, diálogo y empoderamiento. En definitiva, quieren visibilizar y dar espacio a las mujeres como protagonistas de su tiempo. A través de mesas redondas y ponencias temáticas, se abordarán cuestiones esenciales para comprender los retos, avances y aportaciones femeninas en distintos ámbitos sociales, profesionales y vitales.

Datos clave y finalidad solidaria

El evento solidario apoyará a la Fundación Ana Bella. Aunque la entrada es gratuita, la iniciativa busca aportar ayudas para la Fundación Ana Bella, una organización con sede en Sevilla que ofrece apoyo, acompañamiento y oportunidades de reintegración social a mujeres supervivientes de violencia de género. Vera Moreno, organizadora, declaró: “Las jornadas quieren visibilizar y dar espacio a las mujeres como protagonistas de su tiempo”.

Las inscripciones deben realizarse a través del correo electrónico dequehablanlasmujeresguerreras@gmail.com. Desde la organización, recuerdan que las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

Temáticas y participación ciudadana

Se abordarán mesas sobre mujeres y resiliencia, salud, política, IA y muchos temas más. «La asistencia está abierta a todo el mundo”, recuerdan las organizadoras. Estas jornadas de mujeres que transforman buscan lograr una concienciación a nivel local sobre la diversidad de mujeres con relevancia en todo tipo de ámbitos.

Lista de mesas destacadas de las jornadas «Mujeres que transforman»

Mujeres y Resiliencia

Mujeres y Salud

Mujeres, Feminismo e Igualdad

Mujeres y Felicidad

Mujeres y Antienvejecimiento Cognitivo

Mujeres en Profesiones de Seguridad y Emergencias

Mujeres y Meditación

Mujeres y Deporte

Mujeres y Política

Mujeres e Inteligencia Artificial

Un evento esencial para entender el papel de las mujeres que transforman la sociedad actual. En las próximas semanas, se irá anunciando públicamente el nombre de las ponentes participantes de «Mujeres que transforman».