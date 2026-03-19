Rivas acogió la segunda edición del Congreso Primavera Literaria

El evento se afianza en el municipio como referente cultural tras el éxito del pasado fin de semana.

Rivas Vaciamadrid ha vuelto a convertirse este fin de semana pasado en un punto de encuentro para la literatura, el pensamiento y el crecimiento personal con la celebración de la segunda edición del Congreso Primavera Literaria.MAD, un evento que ha superado todas las expectativas y que confirma su vocación de continuidad en la ciudad, pues ya está en marcha la tercera edición.

Organizado por la ripense Vera Moreno, psicóloga, escritora y docente, profundamente vinculada a su ciudad, el congreso nace con una intención clara: que este proyecto cultural eche raíces en Rivas y se consolide en un referente estable.

Primavera Literaria.MAD es, además, el único congreso de estas características que se celebra actualmente en la Comunidad de Madrid, teniendo su sede en Rivas Vaciamadrid, lo que refuerza el posicionamiento del municipio como espacio de encuentro y desarrollo cultural y social.

Esta visión fue compartida con la alcaldesa, Aída Castillejo, a quien queremos agradecer especialmente su presencia en la inauguración del congreso, así como su cercanía y su firme compromiso con el impulso cultural de la ciudad.

Durante dos jornadas intensas, el congreso ha reunido a autores, profesionales literarios y asistentes, llegados de distintas partes de España y de otros países, consolidándose como un espacio internacional, diverso, abierto y enriquecedor.

Bajo el lema “La felicidad también se escribe”, se ha desarrollado un programa de alto nivel, donde la literatura ha sido el hilo conductor para reflexionar sobre la salud, el amor, el desarrollo profesional y el sentido de la vida. Un planteamiento que despertó un gran interés y que aseguró el éxito de participación, completándose el aforo varias semanas antes de su celebración.

Desde la dirección del congreso se quiere trasladar un agradecimiento especial a los medios de comunicación locales, cuyo apoyo y difusión han sido clave para dar visibilidad al evento y acercarlo a la ciudadanía.

Asimismo, se agradece la colaboración del Centro Social de Covibar, que una vez más ha abierto sus puertas para hacer posible este encuentro.

Primavera Literaria.MAD no es solo un congreso. Es una apuesta por la cultura como herramienta de transformación, por la palabra como puente y por la literatura como un espacio donde, efectivamente, “La felicidad se escribe” también en Rivas.