Rivas acoge la presentación de un libro sobre la vida con VIH

Gustavo Pecoraro presenta su obra “Alguien tendrá que serlo” el próximo jueves en la Casa de Asociaciones.

El municipio de Rivas Vaciamadrid se prepara para acoger la presentación del libro “Alguien tendrá que serlo”, una obra del escritor y activista Gustavo Pecoraro. El evento tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 18:00 en el salón de actos de la Casa de Asociaciones, en el Barrio Oeste.

La obra —publicada por la editorial Egales— propone una mirada honesta y comprometida sobre la vida con VIH. En sus páginas, Pecoraro aborda el estigma, la invisibilidad y la necesidad de visibilizar historias como la suya.

Sobre la importancia de la visibilidad, el autor afirma: “No somos mejores o peores que quienes decidieron no serlo. Pero nuestra visibilidad aporta algo inmenso. Alguien tiene que hacerlo ahora, como otros lo hicieron antes. Pensemos si fuera lo contrario, si todos nos hubiésemos callado. ¿En qué situación estaríamos?”.

El acto está organizado en colaboración con la Fundación Triángulo, como parte de las actividades que recuerdan la conmemoración del Día Mundial del Sida —una fecha clave para sensibilizar sobre la realidad de las personas que conviven con el virus y combatir los prejuicios asociados.

Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid invitan a toda la ciudadanía a sumarse al evento: “Es una oportunidad para escuchar, aprender y empatizar”, indican en la convocatoria. Un acto de memoria, visibilidad y compromiso con los derechos y la dignidad de quienes viven con VIH.