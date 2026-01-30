Rivas acoge el II Congreso Primavera Literaria

Esta cita literaria gratuita en Covibar sobre escritura y bienestar se celebrará los días 13 y 14 de marzo.

La literatura vuelve a tomar el protagonismo en Rivas-Vaciamadrid. La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar acogerá la segunda edición del Congreso Primavera Literaria.Mad, un evento que se desarrollará desde la tarde del viernes 13 de marzo hasta la jornada completa del sábado 14. Bajo el lema «La felicidad también se escribe», el encuentro busca conectar a escritores, lectores y editoriales en un formato que trasciende la simple presentación de libros para adentrarse en el crecimiento personal.

Esta iniciativa gratuita pretende dotar a los asistentes de herramientas útiles tanto para la creación literaria como para la vida cotidiana. La programación se estructura en torno a tres pilares fundamentales del bienestar: salud, dinero y amor, temáticas que serán abordadas por expertos de distintos sectores.

Salud, dinero y amor bajo la lupa literaria

El congreso se aleja del formato académico tradicional para ofrecer mesas redondas dinámicas. En el bloque de salud, el enfoque será doble: fisiológico y psicológico. Médicos y psicólogos, como la Dra. Heldry González o la psicóloga Marga López Azcona, debatirán sobre cómo plasmar la salud en la ficción y ofrecerán pautas de autocuidado para autores.

Por su parte, el desarrollo profesional y la gestión económica tendrán su espacio propio. Profesionales del derecho y el coaching analizarán el dinero como consecuencia del trabajo bien orientado. Finalmente, el género romántico y erótico cerrará el círculo temático con escritoras especializadas en narrar los vínculos afectivos y el deseo.

Talleres prácticos y presencia editorial

Uno de los grandes atractivos para los autores locales y noveles será la presencia de la industria editorial. Representantes del Grupo Planeta, como Roger Domingo, y de la Editorial Sargantana, explicarán qué buscan los sellos actuales y cómo captar su atención para publicar un manuscrito con éxito.

Además, el evento apuesta por la modernización del oficio con talleres prácticos adaptados a la realidad digital. Se impartirán formaciones sobre cómo afrontar entrevistas en medios y podcasts, así como un taller específico sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial como asistente creativo, impartido por el coach literario Rais Buson.

Un evento solidario con aforo limitado

Más allá de lo cultural, esta edición refuerza su compromiso social con Rivas. El congreso colaborará directamente con la Protectora Rivanimal y con la Asociación Sara Jiménez, entidad dedicada a la prevención del suicidio adolescente.

La organización ha advertido que el aforo está limitado a 100 personas y, dada la demanda de la edición anterior, las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción. Los asistentes confirmados podrán participar, además, en un concurso de microrrelatos exclusivo.

Quienes deseen asistir deben formalizar su registro a través del formulario oficial habilitado por la organización antes de que se agoten las plazas.