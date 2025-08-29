Rivas abonará más de 200.000 euros por el uso del Edificio Atrio de la EMV

El Ayuntamiento también firmó un convenio con Rivamadrid para el uso de sus instalaciones.

En diciembre de 2024 la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, firmó un convenio con la consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), Yasmin Manji, sobre el uso de las instalaciones de la EMV por parte del Ayuntamiento. Este convenio, hecho público recientemente, recoge que el Ayuntamiento se hace cargo del contrato y abono de diversos servicios por un coste estimado inicialmente de 200.400 €.

Este acuerdo se incluye dentro de las medidas acordadas por la Junta General de la EMV para fortalecer la situación económico-financiera de la empresa municipal.

Hasta ahora, desde 2016, el Ayuntamiento había hecho un uso gratuito de estas instalaciones de la empresa pública. Este uso habría supuesto una serie de gastos de suministros y servicios y, además, un coste de oportunidad, entendiendo que la EMV podría haber obtenido un beneficio por el alquiler de estos espacios. El acuerdo tendrá un plazo de 10 años, que podrá ser prorrogado. El convenio firmado recoge que, una vez finalizado el plazo, el Ayuntamiento deberá dejar a disposición de la EMV los espacios incluidos en este acuerdo.

10 € / m2

El importe de las instalaciones que utiliza el Ayuntamiento (1670 m²) se ha calculado a partir del precio ordinario de arrendamiento a otras empresas, 10 €/m² al mes. De esta manera, el uso de los espacios que utiliza en el día a día el Ayuntamiento tendrá un coste anual de 200.400 €. Estos espacios se destinan al servicio municipal de Urbanismo, del juzgado de paz y el gimnasio. Además, el Ayuntamiento también utiliza trasteros, plazas de aparcamiento y el salón de actos de modo esporádico, cuyo coste no se calcula.

Esta cuantía no se abonará directamente sino que el Ayuntamiento de Rivas se hará cargo de los suministros del edificio. Para ello, el Ayuntamiento contratará estos servicios y los pagará directamente. Las cuantías indicadas en el convenio son:

Suministros de agua, luz y gas: 74.075,54 €

Limpieza y jardinería: 35.656,30 €

Conserjería: 56.543,58 €

Mantenimiento de instalaciones: 20.124,58€

Alarmas y cámaras de vigilancia: 12.000,00€

Teléfono y red internet: 2.000,00€

Según la memoria de 2024, incluida en el presupuesto de 2025 de la EMV, la sede de la EMV tiene un coste de casi 330.000 €, incluyendo también gastos de estructura y funcionamiento. Si a esos costes se le restan los gastos propios de la actividad de la empresa municipal, como de notaría o publicidad, el gasto del edificio Atrio de la EMV serían unos 250.000 € en 2024.

Convenio equivalente con Rivamadrid

El mismo día Castillejo firmó también otro convenio equivalente con José Manuel Castro, consejero delegado de Rivamadrid, la otra empresa municipal de Rivas. En este caso, el coste anual por el uso de estas instalaciones suponen 76,440 €, que también se abonarán con el contrato de suministros. El coste total se ha calculado por el abono de 10 € por los 310 m² de instalaciones y de 75 € por 5 plazas de garaje.

Las cuantías indicadas en el convenio son:

Suministros (luz, gas, agua): 26.466,60 €

Limpieza y jardinería: 15.915,46 €

Mantenimiento del edificio e instalaciones: 14.781,71 €

Conserjería, accesos y seguridad: 13.277,23 €

Otros gastos (impuestos, seguros, …): 5.999,00 €