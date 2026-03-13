Rivanimal organiza una jornada de adopción de perros y gatos en Rivas

El evento se celebra el sábado 14 de marzo en el CIPAR Mary Tealby con adopciones, mercadillo solidario y voluntariado.

La protectora Rivanimal organiza el próximo sábado 14 de marzo una jornada de adopción canina y felina en Rivas-Vaciamadrid, donde los vecinos podrán conocer a los animales que esperan familia. La cita será de 11:00 a 14:00 horas en el CIPAR Mary Tealby, situado en la avenida de la Técnica, 12.

Durante la jornada, las personas interesadas podrán ver a los perros y gatos acogidos por la protectora y recibir información sobre los trámites necesarios para adoptar. El objetivo es facilitar que estos animales encuentren un hogar definitivo.

La actividad está abierta al público y busca acercar el proceso de adopción a los vecinos del municipio, además de dar visibilidad al trabajo de la protectora local.

Información sobre adopción y voluntariado

El evento permitirá conocer directamente a algunos de los animales disponibles para adopción, lo que facilita que las familias puedan valorar si encajan en su entorno y estilo de vida.

El equipo de Rivanimal también informará durante la mañana sobre el proceso de adopción, los requisitos necesarios y las responsabilidades que implica tener una mascota.

Además, la protectora instalará un punto informativo sobre voluntariado, dirigido a quienes quieran colaborar con la asociación ayudando en el cuidado y atención de los animales.

Mercadillo solidario para apoyar a la protectora

La jornada incluirá también el mercadillo solidario de Rivanimal, donde se pondrán a la venta distintos artículos. La recaudación se destina a cubrir gastos derivados del cuidado de los animales acogidos, como alimentación o atención veterinaria.

Este tipo de iniciativas permiten a la protectora financiar parte de su actividad diaria mientras promueve la adopción responsable.

Otra cita de adopción el 22 de marzo

Las actividades relacionadas con la adopción de perros y gatos en Rivas continuarán este mismo mes. La protectora estará presente el domingo 22 de marzo en el mercadillo municipal, ubicado en la avenida de los Profesionales de la Sanidad Pública.

En ese espacio, también de 11:00 a 14:00 horas, Rivanimal instalará un punto informativo para seguir difundiendo la adopción y el trabajo que realiza con animales abandonados o sin hogar.