La Comunidad reformará el Estadio de Vallecas por 60 millones

La remodelación ampliará el aforo hasta 18.500 espectadores y prevé un nuevo edificio multifuncional junto al campo

La Comunidad de Madrid ha presentado el proyecto de remodelación integral del Estadio de Vallecas. Esta actuación está valorada en 60 millones de euros y permitirá ampliar el aforo del campo del Rayo Vallecano desde los 14.500 espectadores actuales hasta, al menos, 18.500. Además, el plan, conocido este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la modernización completa de las instalaciones. Así, incluye la adaptación del terreno de juego a los estándares de LaLiga y competiciones internacionales y la construcción de un edificio multifuncional anexo.

La reforma pretende actualizar un estadio de Vallecas que acaba de cumplir 50 años y adecuarlo a las necesidades del fútbol profesional. También quiere mejorar la accesibilidad, los servicios y la funcionalidad del recinto. El Ejecutivo regional estima un plazo de ejecución de 24 meses. El objetivo es compatibilizar las obras con la actividad deportiva del club.

Una nueva grada para aumentar la capacidad del estadio de Vallecas

La actuación más significativa será la construcción de una nueva grada en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz. Actualmente no existen localidades para espectadores en ese lugar. Con esta intervención, el estadio recuperará una configuración similar a la que tuvo entre 1955 y 1970. En esa época disponía de gradas en sus cuatro lados.

El proyecto, diseñado por los arquitectos Julián Zapata Jiménez y Pablo Moreno Mansilla, plantea también una reorganización del recinto mediante graderíos simétricos. Además, incluye una ampliación aérea hacia la calle Payaso Fofó, sin aumentar la superficie ocupada por el estadio de Vallecas.

Además, se creará una nueva zona peatonal alrededor del recinto y se instalará un friso tecnológico en todo el perímetro interior del estadio de Vallecas.

Renovación completa del interior

La reforma afectará igualmente al interior del estadio de Vallecas. Se sustituirán los asientos, se remodelarán pasillos y escaleras y se renovarán las distintas infraestructuras y servicios.

También está prevista una redistribución de espacios para modernizar los vestuarios del primer equipo y del conjunto visitante. Se mejorará la sala de prensa, la sala de trofeos, la zona mixta y el palco de honor. El proyecto de reforma del estadio de Vallecas incorpora igualmente nuevas dependencias para federaciones deportivas. Además, se ampliarán los servicios destinados a aficionados y usuarios.

Un edificio multifuncional conectado al estadio de Vallecas

Otro de los elementos destacados del plan será la construcción de un edificio multifuncional en una parcela de la Comunidad de Madrid situada en la calle Arroyo del Olivar. Este inmueble contará con un aparcamiento subterráneo. Además, estará conectado directamente con el estadio de Vallecas.

El objetivo es que el complejo pueda utilizarse no solo para la actividad del Rayo Vallecano, sino también para albergar iniciativas deportivas y sociales cuando no haya competición. Así, se ampliarán los usos del recinto para el distrito de Puente de Vallecas.

Antes de esta remodelación integral, el Gobierno regional ya había ejecutado distintas mejoras en el estadio de Vallecas con una inversión cercana a los 3 millones de euros. La futura actuación deberá respetar los elementos protegidos del edificio. Este está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con grado de protección parcial.