RECUPERANDO reclama los datos completos de bienes inmatriculados

La coordinadora pide a las CCAA información detallada para identificar propiedades inscritas por la Iglesia.

La Coordinadora Estatal RECUPERANDO registró el pasado 17 de febrero peticiones formales dirigidas a las presidencias de todas las Comunidades Autónomas para exigir acceso completo a la información sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. La entidad reclama que se faciliten los datos detallados incluidos en el informe estatal sobre inscripciones realizadas desde 1998, al considerar que el listado publicado hasta ahora impide identificar correctamente los inmuebles y, por tanto, dificulta la defensa del patrimonio público .

Según explica la organización en su nota de prensa, el documento difundido por el Gobierno central recoge una relación de bienes inscritos entre 1998 y 2015 mediante certificación eclesiástica, pero sin los datos registrales completos necesarios para comprobar qué se inscribió, dónde y con qué antecedentes .

Un listado “sin detalles” que impide actuar

RECUPERANDO sostiene que sin notas simples, referencias registrales completas u otra información equivalente es “imposible comprobar con rigor” la naturaleza de los inmuebles y valorar posibles actuaciones administrativas o judiciales para proteger bienes de dominio público, incluidos los municipales y comunales .

La coordinadora subraya que esa información ya obra en poder del Gobierno de España desde la elaboración del estudio y que, según el propio Ejecutivo, también estaría disponible para las comunidades autónomas . A su juicio, mantenerla sin publicar contraviene los principios de transparencia democrática.

Además, la entidad rechaza que pueda ampararse la falta de datos en la Ley de Protección de Datos, al tratarse —según indica— de inscripciones a nombre de una entidad jurídica y no de personas físicas .

Desigualdad territorial en el acceso

Otro de los puntos que denuncia RECUPERANDO es la desigualdad territorial. La organización señala que en comunidades como Navarra, País Vasco o Asturias sí se ha podido acceder o hacer pública información más detallada, mientras que en otros territorios continúa sin facilitarse .

“La transparencia no puede depender del territorio”, resume la entidad en su comunicado .

Ampliar el foco hasta 1946

La coordinadora va más allá del periodo 1998-2015 y reclama que se conozca la totalidad de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1946, cuando comenzó a utilizarse el certificado administrativo eclesiástico como vía para inscribir propiedades .

Para ello, pide que tanto el Gobierno central como los autonómicos soliciten al Colegio de Registradores un inventario completo con el nivel de detalle suficiente para identificar cada inmueble .

Casi veinte años después de que el debate sobre las inmatriculaciones saltara a la esfera pública, RECUPERANDO considera que ayuntamientos y ciudadanía siguen sin conocer con exactitud cuántos bienes fueron inscritos y en qué condiciones . A su juicio, disponer de esa información es el paso previo imprescindible para cualquier actuación de protección o eventual reclamación de bienes que pudieran considerarse públicos o comunales.