El Tribunal de Cuentas rechaza la denuncia del PP sobre la EMV de Rivas

No existe «indicio de responsabilidad contable», señala el TCU.

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha archivado las denuncias presentadas por Janette Novo, portavoz del PP de Rivas, por la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El auto del TCU establece el archivo de la denuncia «al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable».

El pasado marzo, Novo denunció «una presunta responsabilidad contable de los gestores municipales». Esta responsabilidad habría ocasionado, según la denunciante, «un perjuicio económico a los vecinos deliberadamente». Novo se estaría refiriendo a la ampliación de capital de la empresa publica en casi 20 millones de euros que el pleno municipal aprobó el pasado noviembre.

Posteriormente, en una alegación presentada en abril, la portavoz del grupo popular pidió que se continuara la denuncia «llevando a cabo una fiscalización» tanto del total del Ayuntamiento de Rivas y sus empresas públicas como del citado aumento de capital social.

Tanto el Ayuntamiento como el Ministerio Fiscal solicitaron el archivo de la denuncia. Por parte de la fiscalía, se plantea que el supuesto daño económico que podría suponer la ampliación de capital de la EMV «no se produce». Plantea el ministerio fiscal que el incremento y descenso de patrimonio se refieren a dos administraciones públicas «pertenecientes a todos los ciudadanos», por lo que hay un movimiento de ese capital únicamente y sin que suponga merma alguna para las arcas públicas. Respecto a la fiscalización de las cuentas completas que propone Novo, la fiscalía defiende que no procede una «investigación para averiguar posibles responsabilidades contables que no han sido concretadas a partir de hechos», es decir, que no pueden realizarse investigaciones prospectivas en las que se indaga por si se encuentra algo sin que existan indicios previos.

El auto que decreta el archivo hace énfasis en que en esta etapa procesal sólo puede archivarse una denuncia cuando los hechos denunciados no revistan de alcance de manera «patente, clara y descubierta». Es, por tanto, lo que considera el alto tribunal al decretar el archivo de la causa.

Posibilidad de recurso

Durante el último pleno, tanto el portavoz del gobierno local, José Luis Alfaro, como Novo hicieron referencia a la denuncia presentada por el PP. La ampliación de capital denunciada, en opinión de Novo, indicaría que las cuentas del ayuntamiento «no están saneadas». Por su parte, desde el gobierno local se hizo referencia al archivo de la denuncia, al que ha tenido acceso Zarabanda. «Su relato es la mentira», denunció Alfaro.

Novo en el pleno señaló que aún cabe recurso por su parte. «El tema tiene mucho recorrido», dijo la portavoz popular. «En modo algo significa [el archivo de la denuncia en el TCU] que el modo de actuar sea legal», insistió Novo.

Debate sobre la vivienda pública

Fuentes cercanas a Izquierda Unida Rivas consideran que la demanda «ha sido un ataque del PP a la vivienda pública en Rivas», ya que consideran que la formación de Janette Novo pretende privatizar o cerrar la EMV de llegar al Gobierno. «Janette defiende y representa a los promotores privados», sostienen recordando otros casos similares llevados a cabo por Gobiernos del Partido Popular.

Entre estos, cabe destacar la venta de 3.000 viviendas en 2013 al fondo de inversión Encasa Cibeles. La operación fue realizada por el entonces presidente autonómico madrileño, Ignacio González, y declarada ilegal por el TSJ de Madrid en 2021. O bien, desde el Ayuntamiento de Madrid encabezado por Ana Botella, las 1.800 viviendas de la EMVS que se vendieron al fondo buitre Blackstone, también en 2013, lo que supuso la privatización de aproximadamente el 30% de su stock de vivienda y un importante aumento de los precios del alquiler para los inquilinos, varios de los cuáles consiguieron una importante victoria organizándose en el Sindicato de Inquilinas.