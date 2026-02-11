Raíces y Alas: 12 días, miles de kilómetros y una Europa por descubrir

Testimonios del proyecto «Raíces y Alas» del programa Erasmus+.
“Atrévete a vivir, explorar mundo y a ti mismo, conoce gente nueva y nuevos lugares, atrévete a ser tú” escribe uno de los jóvenes involucrados en Raíces y Alas, un viaje de experiencias por Europa financiado por el programa Erasmus+.
Durante 12 días, cinco jóvenes de diferentes partes de España -Minerva, Sara, Hugo, Adrián y Bilal- junto a dos acompañantes de la asociación Madrid Outdoor Education (Ana y Francesca) recorrieron miles de kilómetros en tren utilizando el pase Interrail. Para muchos, fue la primera vez saliendo del país o viajando durante tantos días de seguido con personas a las que no conocían de antes.
“Estuvimos haciendo malabares en París, descubriendo el Parlamento Europeo en Bruselas, viendo el Mercadillo navideño de Múnich, las calles emblemáticas de Bolonia.”
El viaje continuó atravesando cinco ciudades en un solo día, aprendimos a planificar los trayectos y organizar las comidas. Algunos de los consejos más esenciales es viajar con lo justo: equipaje ligero, una almohada de cuello para los trayectos largos y zapatillas cómodas e impermeables.
Tras pasar desde Bolonia por Verona, Milán y Turín, finalmente llegamos a Cuneo, una ciudad más pequeña rodeada de montañas, donde una familia italiana nos acogió en su casa y nos enseñó a hacer lasaña y tiramisú
Antes de regresar a España, el viaje hizo una última parada en Marsella a ver el Mediterráneo, cerrando una experiencia intensa y llena de aprendizajes.
Pero más allá de las fotos y los monumentos, Raíces y Alas fue una invitación a salir de la rutina, abandonar su zona de confort, a confiar en el grupo y adaptarse constantemente a nuevas circunstancias. Es ahí, precisamente, que está el valor de esta experiencia.
“Este viaje me ha servido mucho, para vencer miedos que tenía atascados ahí y para coger motivación para viajar aún más”.
“Es una experiencia digna de vivir, me encantaría volver a repetir. Es una oportunidad de conocer mundo inolvidable y con gente increíble”.
Y es que no solo conoces mundo, sino que también aprendes a descubrir quién eres tú, vuelves con más autonomía, con recuerdos que te acompañarán siempre y con la certeza de que salir de la zona de confort merece la pena.
El proyecto Raíces y Alas forma parte del programa Erasmus+, dentro de la acción DiscoverEU Inclusion Action, y ha sido creado y coordinado por Madrid Outdoor Education (MOE). Gracias a este programa europeo, la participación fue totalmente gratuita para todas las personas participantes.