Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

Radio bicho

De cigarras y hormigas

El tema de este mes pudiera parecer un poco complicadillo para ajustarlo al mundo de los insectos, pero entendiendo que la radio es un medio de comunicación masiva, que permite transmitir información grabada o en vivo a numerosos receptores a la vez utilizando las ondas hertzianas (electromagnéticas) para conducir el sonido por distintos canales: aire, agua, incluso el vacío, no va a ser tan difícil como aparenta.

Las ondas hertzianas son producidas por los insectos de diversas maneras y las más conocidas y estudiadas son dos: la estridulación, que se produce al frotar entre diferentes partes del cuerpo, como sucede en los grillos, chicharras y saltamontes, pero también en otros insectos como sucede en ciertos escarabajos peloteros (geotrúpidos del género “Trypocopris”, por ejemplo) y la timbalización o vibración de una membrana corporal, como sucede en las cigarras. Estos sonidos pueden ser audibles o ultrasónicos para los humanos y se utilizan para atraer parejas, para delimitar territorios propios o como defensa frente a depredadores.

En esta ocasión nos vamos a centrar en los primeros, ya que de las cigarras (hemípteros) nos hemos ocupado en esta serie, por diversos motivos, en más de una ocasión. En los grillos, saltamontes y demás parientes cercanos (ortópteros). En ellos, en general, el canto se produce al rozar las dos “tegminas” (primer par de alas), más endurecido, entre ellas. El sonido es el resultado del roce de una vena engrosada, situada en una de las tegminas, contra el margen posterior de la tegmina contraria. De esa manera, los grillos consiguen el característico “cri cri cri” y las chicharras y saltamontes diversos “cantos” característicos, muy variables y distintos de una especie a otra.

En Rivas-Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid y en general, en toda España, hay cientos de especies de este grupo de las cuales, por mencionar algunas muy frecuentes en nuestros campos, baste citar a “Eumodicogryllus bordigalensis”, “Tettigonia viridissima”, “Phaenoptera nana”, “Omocestus raymondi” y “Chorthippus jacobsi”.

Les deseamos, amables lectores, un mes extraordinario, y les emplazamos, si son tan amables, a leer la revista del próximo mes con las nuevas que podamos ofrecerles. Gracias por estar ahí. Sean muy felices!

¡Difunde la noticia!
Banner Ayuntamiento Agenda Urbana
ASEARCO feria automovil

Contenido relacionado