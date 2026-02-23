PSOE Rivas exige eliminar transbordos en la Línea 9 de Metro

Los socialistas llevarán al pleno una moción para suprimir el cambio en Puerta de Arganda y evitar nuevas roturas del servicio.

El PSOE Rivas defenderá en el próximo pleno municipal una moción para reclamar a la Comunidad de Madrid una Línea 9 de Metro sin transbordos hasta Rivas-Vaciamadrid. La iniciativa, registrada el 17 de febrero de 2026, pide eliminar el actual cambio de tren en Puerta de Arganda y garantizar que la futura estación de Ahijones/Berrocales no suponga una nueva interrupción del servicio para los usuarios ripenses .

La propuesta llega en un momento clave para el futuro de la Línea 9 de Metro, coincidiendo con la licitación de la nueva estación en el desarrollo urbanístico de Ahijones/Berrocales y con el debate sobre el modelo de gestión de la línea 9B, cuyo contrato de explotación privada con TFM finaliza en 2029 .

El fin del transbordo en Puerta de Arganda

La moción socialista reclama que se suprima el transbordo obligatorio en Puerta de Arganda, un cambio de tren que afecta a los vecinos que utilizan el metro a diario para desplazarse a Madrid por trabajo o estudios.

“Lejos de suprimir un transbordo que ya supone un perjuicio para la ciudadanía de Rivas que utiliza el metro para ir a trabajar o a estudiar a Madrid, se pretende empeorar el servicio añadiendo un transbordo más a la línea”, ha denunciado Mónica Carazo, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Rivas .

El PSOE también pide que la futura estación de Ahijones/Berrocales no implique una “rotura del servicio”, en referencia a la posibilidad de que se establezcan nuevos cambios de tren en el trazado actual.

Debate sobre la gestión de la línea 9B

Otro de los puntos centrales de la moción es el modelo de gestión de la línea. El PSOE Rivas propone que la explotación pase a depender directamente de Metro de Madrid y no de TFM, empresa concesionaria desde hace casi tres décadas.

Según recoge la nota, la gestión privada ha estado marcada por “incidencias, retrasos, esperas y aglomeraciones de personas en el andén” durante los últimos 27 años .

“Ha sido una gestión insuficiente y caótica”, ha afirmado Alfonso Herrera, secretario de Agenda Urbana del PSOE Rivas . Herrera ha recordado que en este tiempo la población de Rivas se ha quintuplicado sin que el servicio de metro haya mejorado al mismo ritmo.

Igualar el servicio al resto de la región

Para los socialistas, la renovación del contrato en 2029 abre una oportunidad para replantear el modelo y equiparar el servicio de la Línea 9 de Metro en Rivas al del resto de la Comunidad de Madrid.

“Ahora tenemos una oportunidad real de mejora en la línea 9B de Metro, con un servicio que sea igual al que se presta en el resto de la región; necesitamos un metro más eficiente y seguro y que se convierta, por fin, en una alternativa al uso del vehículo privado”, ha señalado Herrera .

La moción deberá debatirse y votarse en el próximo pleno municipal. El posicionamiento del Ayuntamiento servirá para fijar la postura institucional de Rivas ante la Comunidad de Madrid en un asunto que afecta a miles de usuarios diarios de la Línea 9 de Metro.