Proyecto Perrutis: Claves para cuidar a tu mascota con responsabilidad y educar en valores

La charla tendrá lugar el jueves 11 a las 19:00 horas en el Centro Social

La relación con nuestros animales de compañía va mucho más allá de darles de comer y sacarlos a pasear. Convivir con un animal implica un compromiso ético, educativo y social. Con el objetivo de profundizar en este impacto positivo, el próximo jueves 11 de junio a las 19:00 horas, el Centro Social se convertirá en el epicentro del bienestar animal y la concienciación juvenil con la charla-taller «Cuida con responsabilidad a tu mascota», impulsada por el reconocido Proyecto Perrutis.

Esta iniciativa no es un taller convencional sobre mascotas; es un espacio diseñado para conectar el respeto por los animales con el desarrollo personal de los más jóvenes.

Bienestar animal y prevención: Una fórmula de éxito

El evento destaca por un enfoque multidisciplinar único, fusionando la salud veterinaria con la psicología preventiva en la adolescencia. Para ello, contará con dos ponentes de primer nivel que abordarán la tenencia responsable desde perspectivas complementarias:

Carlos Rodríguez: Reconocido veterinario, fundador del Centro Veterinario Mascoteros y un rostro muy familiar gracias a su extensa labor divulgativa en medios de comunicación. Aportará su experiencia sobre las necesidades reales de los animales y las claves para garantizar su bienestar físico y emocional.

Reconocido veterinario, fundador del Centro Veterinario Mascoteros y un rostro muy familiar gracias a su extensa labor divulgativa en medios de comunicación. Aportará su experiencia sobre las necesidades reales de los animales y las claves para garantizar su bienestar físico y emocional. Emilio Ortiz: Terapeuta formado en Proyecto Hombre y agente especializado en la prevención de adicciones en jóvenes. Su intervención se centrará en cómo el cuidado de un animal puede transformarse en una poderosa herramienta educativa, capaz de canalizar emociones y ofrecer un anclaje positivo en etapas complejas como la adolescencia.

El vínculo entre un joven y su mascota fomenta la empatía, reduce la ansiedad y enseña el verdadero significado de la responsabilidad compartida.

El impacto social del Proyecto Perrutis

Detrás de este evento se encuentra el Proyecto Perrutis, una organización que lleva años demostrando que el respeto animal es una vía extraordinaria para la transformación social. Su labor se centra en ofrecer a los adolescentes y jóvenes alternativas de ocio saludable, cultura y valores.

A través de sus programas, demuestran que cuidar de un ser vivo ayuda a prevenir conductas de riesgo y adicciones, promoviendo hábitos de vida estables y saludables. Los animales no solo reciben cuidados; se convierten en co-terapeutas y maestros de vida para las nuevas generaciones.