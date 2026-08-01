Rivas envía a la Comunidad el proyecto para cubrir el Metro

El Ayuntamiento remite el proyecto de ejecución de la Línea 9B, paso previo a su validación por la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha remitido a la Comunidad de Madrid el proyecto de construcción y ejecución del cubrimiento de la Línea 9B de Metro a su paso por la ciudad. El documento, aprobado la pasada semana por la Junta de Gobierno Local y enviado el viernes a la administración regional, supone un nuevo paso administrativo para que el Ejecutivo autonómico valide una actuación que pretende cubrir 2,5 kilómetros de vías entre las estaciones de Rivas Urbanizaciones y Rivas Futura.

La actuación busca eliminar la barrera física que actualmente separa la zona residencial de la industrial, creando un nuevo espacio urbano sobre la infraestructura ferroviaria. El proyecto forma parte de la Agenda Urbana Rivas 2030 y su ejecución está prevista por fases.

Un túnel sobre la actual Línea 9B

El proyecto define la solución técnica para cubrir el tramo del Metro que actualmente discurre en superficie. La propuesta contempla la construcción de una estructura continua mediante muros laterales prefabricados de hormigón y una losa superior, una fórmula que permitirá mantener buena parte del servicio ferroviario operativo durante las obras.

Además de la estructura, el futuro túnel incorporará las instalaciones necesarias para su funcionamiento, como los sistemas de ventilación, evacuación y las catenarias. Una vez finalizada esta fase, el espacio situado sobre la infraestructura se transformará en un corredor verde de 2,5 kilómetros de longitud y unos 30 metros de ancho, con zonas estanciales para la ciudadanía y continuidad del Parque Lineal desde el polideportivo Cerro del Telégrafo.

Autobuses alternativos durante las obras

Junto al proyecto de ejecución, el Ayuntamiento ha remitido a la Comunidad de Madrid un estudio de soluciones para garantizar un servicio sustitutivo de autobuses mientras duren los trabajos, así como distintos análisis sobre las afecciones que las obras podrían tener sobre la infraestructura ferroviaria existente.

La documentación enviada también incluye un informe que acredita la capacidad económica municipal para afrontar la inversión. En este sentido, el Consistorio recuerda que dispone de una línea de financiación a través del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y que el Pleno municipal aprobó recientemente una modificación presupuestaria para iniciar las primeras actuaciones en el tramo comprendido entre el Parque Lineal y el polideportivo Cerro del Telégrafo.

Pendiente de la validación autonómica

El envío del proyecto responde al requerimiento realizado por la Comunidad de Madrid tras recibir el pasado mes de febrero el proyecto básico. Antes de alcanzar esta fase, el Ayuntamiento había elaborado un anteproyecto y desarrollado distintos estudios técnicos previos.

La validación por parte de la administración regional será el siguiente paso para una de las principales actuaciones urbanísticas previstas en Rivas, con la que el municipio aspira a mejorar la conexión entre barrios, reorganizar la movilidad y recuperar para uso ciudadano el espacio actualmente ocupado por las vías del Metro.