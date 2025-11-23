Proyección de «Miss Marx» en el Centro Social La Seta Roja

Nueva sesión de «Domingos de Cine: Para los que no van a misa» que nos acerca la vida de la hija de Karl Marx

El Centro Social La Seta Roja continúa con su ciclo «Domingos de Cine. Para los que no van a misa», un espacio cultural dedicado a la proyección de películas y a la reflexión colectiva. La próxima sesión tendrá lugar el domingo 30 de noviembre de 2025 a las 17:30 horas, e incluirá la proyección de la película Miss Marx (2020), dirigida por Susanna Nicchiarelli.

Miss Marx narra la vida de Eleanor Marx, hija menor de Karl Marx, activista, intelectual y una de las figuras clave en los inicios del feminismo socialista. Este film nos ofrece un retrato político de una mujer adelantada a su tiempo, combinando rigor histórico combinado con una puesta en escena contemporánea y reivindicativa.

Tras la proyección, se celebrará un debate con la participación de Sara Sánchez Calvo, investigadora, fotógrafa y Doctora en Estudios Feministas y de Género, quien aportará una mirada crítica y contextualizada sobre la figura de Eleanor Marx, el feminismo socialista y la relevancia actual de sus aportaciones.

El ciclo «Domingos de Cine» se celebra en la sede del CS La Seta Roja, Plaza Rafael Alberti 9 (local), con el objetivo de ofrecer una programación popular y accesible que aborde temáticas sociales, políticas y culturales desde el cine contemporáneo y clásico. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Desde la organización de la Seta Roja señalan:

«Domingos de Cine pretende ser un espacio de encuentro y reflexión colectiva. Con la proyección de Miss Marx queremos poner en valor la historia y las luchas de las mujeres que han transformado el pensamiento crítico y el activismo social«.

Para más información sobre actividades y próximos ciclos, puede consultarse el Instagram del Centro Social La Seta Roja o contactar a través del correo info@pcerivas.es.