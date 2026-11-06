Dos aulas abiertas del Lorca exponen hasta el 13 de noviembre grabados y dibujos del natural

La sala Maruja Mallo reúne ‘Dibujando entre paréntesis’, de Prima Littera, y los bestiarios y bodegones de la Asociación de Grabadores Ripenses

El centro cultural Federico García Lorca acoge hasta el 13 de noviembre una exposición doble: la de los dibujos del aula abierta de apuntes del natural, que promueve la asociación cultural Prima Littera, y la de grabados de la Asociación de Grabadores Ripenses. Son dos colectivos que llevan años reuniéndose cada semana en aulas que les cede la Concejalía de Cultura y que ahora muestran el resultado en la sala Maruja Mallo.

La sala abre de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00.

‘Dibujando entre paréntesis’

Cada viernes por la tarde, desde hace casi treinta años, el aula abierta de apuntes del natural con modelos se reúne en una de esas aulas del centro cultural. Durante dos horas, modelos profesionales ejecutan poses de entre dos y diez minutos. Ese ritmo —muchos dibujos por sesión, ninguno terminado— es el método: permite ver en qué acierta y en qué falla cada persona al observar, analizar y dibujar el cuerpo humano.

Los responsables del aula lo explican así: el objetivo es «cultivar la espontaneidad, valorar la frescura del trazo y liberar la ejecución de cada apunte de unos cánones con frecuencia manidos». De esos dibujos hechos en el hueco de los viernes nace la muestra, que se titula precisamente ‘Dibujando entre paréntesis’.

Bestiario y bodegón, dos temas clásicos revisitados

El aula de grabado de la Asociación de Grabadores Ripenses mantiene también un convenio con el Ayuntamiento para usar un espacio de creación en el Lorca. Como en años anteriores, la exposición parte de dos temas clásicos de la historia del arte y cada integrante los reinterpreta a su manera: el bestiario y el bodegón.

El bestiario se popularizó en la Edad Media con libros ilustrados que describían animales reales —el león, el elefante— junto a criaturas fabulosas como el grifo o el dragón. Esas imágenes llevaban una carga moral y alegórica: servían para adoctrinar, atemorizar o hacer reflexionar, y encarnaban conceptos abstractos como el bien y el mal. El taller ha trasladado esa lógica al presente: el ‘Hominotaurinus’, el ‘Fakenewsaurio’ o la serie ‘Gambito’ tienen contenido político y social, y seres como Ultron son ya mitología moderna.

El bodegón, popularizado en el siglo XVII, es en su forma clásica una pintura que agrupa objetos y habla de lo efímero de la vida y de los bienes materiales. Los de este taller son distintos: tridimensionales, con un elemento común y técnicas muy diversas, y con materiales y efectos que dan cuerpo al objeto artístico.